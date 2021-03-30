Замминистра просвещения РФ покинул свой пост

Заместитель министра просвещения Виктор Басюк снят со своей должности. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что покинуть пост Басюк решил по собственной воле.
Освободить Басюка Виктора Стефановича от должности заместителя министра просвещения РФ по его просьбе, — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Басюк является педагогом по образованию, он окончил Иркутский государственный педагогический университет по специальности «учитель биологии и химии». Замминистра в прошлом работал воспитателем и директором детского дома в Иркутске. Также он занимал должности министра образования Иркутской области и заместителя президента Российской академии образования.
До этого, как писал NEWS.ru, уже сообщалось, что заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк оставит занимаемый пост и станет деканом факультета педагогического образования Московского государственного университета (МГУ).