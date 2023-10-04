Замглавы Новой Каховки рассказал о необычных украинских снарядах Замглавы Новой Каховки Дмитриев: ВСУ обстреливают город необычными снарядами

Фото: МО Украины

На Херсонском направлении усилились обстрелы украинскими военными Новой Каховки, рассказал «Царьграду» замглавы администрации города Сергей Дмитриев. По его словам, при этом противник применяет необычное вооружение.

ВСУ начали применять какие-то новые снаряды, мы раньше таких не видели. Как будто сделаны на основе противогазного фильтра советского производства, — сообщил Дмитриев.

Также участились обстрелы города бесшумными дальнобойными снарядами с необычными элементами поражения, продолжил замглавы Новой Каховки. При попадании одного из таких снарядов в жилой дом на улице Горького силой удара в радиусе 200 метров в домах выдавило оконные рамы. Погибла женщина, 15 человек получили ранения, в трех пятиэтажных домах пострадали 455 квартир. Как отметил Дмитриев, взрыв, судя по всему, произошел в воздухе, а сам снаряд был наполнен газовоздушной смесью, которая взорвалась повторно.

На месте происшествия обнаружили очень много обожженных, как бы опаленных голубей. И погибшая — на ней сгорела одежда, волосы, она тоже была опалена. Очень мощный заряд, — отметил замглавы администрации.

Он также рассказал, что хаотичные удары ВСУ приходятся на гражданскую инфраструктуру, системы электроснабжения, социальные объекты и жилые дома. Участились и атаки украинских беспилотников, которые сбрасывают бомбы на линии ЛЭП, а также на людей, которые эти линии ремонтируют.

Ранее оперативные службы Херсонской области сообщили, что ВСУ в ночь на 2 октября выпустили 35 снарядов по населенным пунктам региона. Обстрелу подверглись Новая Каховка, Каховка, Саги, Днепряны, Горностаевка.