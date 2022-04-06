МВД захотело получить доступ к базам данных банков

В современном мире борьба с киберпреступностью требует изменений в федеральном законодательстве, которые позволили бы правоохранительным органам получать информацию в режиме реального времени из баз данных банков и операторов связи. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел РФ, начальник следственного департамента МВД Сергей Лебедев, пишет «Интерфакс». Он добавил, что такие меры позволят оперативно пресекать хакерские атаки на данные организации и возмещать ущерб, причинённый гражданам.

Анализ имеющейся в программном комплексе информации в режиме реального времени позволит, с одной стороны, правоохранителям оперативно получать значимые сведения, направленные на раскрытие преступлений в сфере ИТТ и установление виновных лиц, а также незамедлительно инициировать блокирование счетов, используемых злоумышленниками, — сказал Лебедев.

Он также считает, что необходимо создать единую федеральную базу финансовых учреждений и сотовых операторов. По его мнению, это позволит самим банкам и операторам связи быстрее получать информацию о мошенниках.

По данным исследования «Лаборатории Касперского», в марте 2022 года число DDоS-атак на компании в России увеличилось в восемь раз в сравнении с февралём. Специалисты отметили, что длительность атак увеличилась с 12 минут до 29,5 часа. При этом самая продолжительная DDоS-атака составила 145 часов, или шесть суток.