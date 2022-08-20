Замглавы МИД РФ: Россия перейдёт от SWIFT на более защищённые механизмы

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия нуждается в переходе от SWIFT на защищённые от внешнего давления механизмы передачи финансовой информации. Замминистра добавил, что в стране активно развивается Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Дипломат назвал этот шаг вынужденным, так как работа российских банков блокируется, а клиенты сталкиваются с проблемами при выполнении международных платежей, пишет ТАСС.

В любом случае исходим из необходимости постепенного перехода от SWIFT на защищённые от внешнего давления механизмы передачи финансовой информации, — рассказал Панкин.

По его словам, западные партнёры своими действиями сами себя лишают возможности «рассчитываться за жизненно необходимые товары и услуги из России».

Запад может столкнутся со «смертельной зимой» из-за отказа от российских энергоносителей, в результате которой могут погибнуть сотни тысяч европейцев, написало ранее американское издание The Hill. Отмечается, что подобный сценарий — результат энергетического эксперимента Европы, который сочетает утопические климатические инициативы, отказ от ископаемого топлива, а также нежелание приобретать дешёвые энергоресурсы у Москвы.