Замглавы ФАС пообещал сократить проверки бизнеса до минимума

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) во время действия ограничений по коронавирусу станет проверять бизнес только в случае угрозы здоровью россиян, заявил замглавы ведомства Сергей Пузыревский.

Ограничить число внеплановых проверок потребовал президент Владимир Путин.

В первую очередь это касается товаров первой необходимости: продовольственных товаров, лекарственных средств, и доступность, и невозможность приобретения влияет на это. Здесь вводятся ограничения по проведению проверок, а в иных случаях практически эти проверки заблокированы, — цитирует Пузыревкого ТАСС.

Чиновник добавил, что даже при наложении штрафов ФАС предоставит провинившимся трёхмесячную отсрочку, чтобы облегчить предприятиям выживание в условиях карантина.

По словам Пузыревкого, Россия не избежит регулирования цен на необходимые товары, спрос на которые резко превысил предложения — антимонопольная служба не видит иного выхода из ситуации.

Как писал NEWS.ru, ФАС проверит поставщиков, которые решили поднять стоимость продукции без видимых для этого причин.