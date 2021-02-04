Замглавврача омской больницы скорой помощи умер

Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи № 1 Сергей Максимишин скончался. Ему было 55 лет. Об этом сообщила пресс-секретарь областного Минздрава Галина Назарова.
Смерть наступила в результате сердечного приступа. За жизнь медика боролись специалисты из его же родной больницы.
Родственники просят не беспокоить. Доктор действительно умер от сердечного приступа, потому что у него была очень напряжённая работа и он действительно потерял близких ему людей. Это просто человеческое сердце, — сказала Назарова.
Накануне вечером Максимишин попал в больницу с высоким артериальным давлением, достигавшим 250 мм ртутного столба. Медикам удалось стабилизировать его, однако сердечная мышца не выдержала такого напряжения. Их коллега умер в реанимации кардиологического отделения.
Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский и главный врач больницы скорой помощи № 1 Евгений Осипов выразили соболезнования близким Максимишина. Смерть Сергея Валентиновича назвали очень тяжёлой потерей для всего медицинского сообщества региона,
Ранее NEWS.ru писал, что заместитель директора по научной работе НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, член-корреспондент РАН, заслуженный врач России Николай Филатов умер в Москве. Что стало причиной смерти — не уточняется.