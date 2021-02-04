Замглавврача омской больницы скорой помощи умер

https://static.news.ru/photo/e65f8714-66f2-11eb-88c0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель главного врача омской больницы скорой помощи № 1 Сергей Максимишин скончался. Ему было 55 лет. Об этом сообщила пресс-секретарь областного Минздрава Галина Назарова.

Смерть наступила в результате сердечного приступа. За жизнь медика боролись специалисты из его же родной больницы.

Родственники просят не беспокоить. Доктор действительно умер от сердечного приступа, потому что у него была очень напряжённая работа и он действительно потерял близких ему людей. Это просто человеческое сердце, — сказала Назарова.

Накануне вечером Максимишин попал в больницу с высоким артериальным давлением, достигавшим 250 мм ртутного столба. Медикам удалось стабилизировать его, однако сердечная мышца не выдержала такого напряжения. Их коллега умер в реанимации кардиологического отделения.

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский и главный врач больницы скорой помощи № 1 Евгений Осипов выразили соболезнования близким Максимишина. Смерть Сергея Валентиновича назвали очень тяжёлой потерей для всего медицинского сообщества региона, передаёт Life.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель директора по научной работе НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, член-корреспондент РАН, заслуженный врач России Николай Филатов умер в Москве. Что стало причиной смерти — не уточняется.