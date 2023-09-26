Заместитель муфтия Крыма: министр обороны Украины совершенно марионеточный Заместитель муфтия Крыма Баиров: атаки полуострова не вызваны личностью Умерова

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рустем Умеров

Этническая принадлежность нового министра обороны Украины, крымского татарина Рустема Умерова не связана с учащением ударов ВСУ по Крыму, сообщил NEWS.ru заместитель муфтия духовного управления мусульман Крыма Асадуллах Баиров. По словам Баирова, в противном случае атаки на Крым и Севастополь стали бы самоубийством Умерова как крымского татарина, потому что народ никогда такое не простил бы.

Я не думаю, чтоб это было как-то взаимосвязано. Потому что и до назначения Умерова были удары по Крыму. Может, не с таким разрушительным действием, как последние атаки на Севастополь, но ПВО Крыма работает без остановки. Ощущается, что стали бомбить больше, более интенсивно. Я не военный, говорю в силу своего понимания и общения с людьми. Но если он имеет такое влияние, то удары по Крыму — это его самоубийство как крымского татарина, потому что, ну, народ никогда такое не простит, — рассказал Баиров.

По его словам, среди крымских татар отношение к Умерову сейчас совершенно безразличное — даже среди тех, кто в чем-то симпатизирует Украине. Сам Умеров не военный и вряд ли может повлиять на процесс принятия решений о нанесении ударов, отметил Баиров.

Я ожидал большего какого-то воодушевления в тех рядах, которые как-то болеют за Украину, но сейчас вижу, что все прекрасно понимают, что Умеров — человек совершенно марионеточный. И какую-то ключевую роль сыграть в том, чтобы что-то изменить в пользу крымских татар, не может. Все прекрасно понимают, что этот человек — ставленник определенных сил и будет выполнять их задачи, — сказал Баиров.

26 сентября в Севастополе на 10 минут была объявлена воздушная тревога, а днем ранее, 25 сентября, российские военные отразили ракетную атаку. По словам губернатора города Михаила Развожаева, была сбита одна ракета. Ранее ракетной атаке подверглось здание штаба Черноморского флота РФ в Севастополе.

Военный эксперт Александр Бартош допустил, что Севастополь атакуют из-за личных взглядов Умерова. На решения украинских военных может оказывать влияние приверженность Умерова к делам «радикальных крымско-татарских националистов и экстремистов», считает он.