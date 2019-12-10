https://static.news.ru/photo/f8440008-1b4f-11ea-a714-fa163e074e61_660.jpg Юрий Росляк Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Лужков запомнится как человек, который пришёл и возглавил Москву в самое тяжёлое для столицы время на современном этапе. Об этом NEWS.ru рассказал аудитор Счётной палаты Юрий Росляк, с 2003 по 2010 год работавший первым вице-мэром в правительстве Юрия Лужкова.

Главный принцип, которому он служил беззаветно, — это защищать интересы простых москвичей. Он делал это постоянно, спрашивая со всех, кто с ним работает, за достижение этого результата. А спрашивать он умел. Москва и москвичи будут его долго помнить как человека, который помогал им жить и выжить в это непростое в целом для России, а для Москвы особенно, время, — сказал он.

Юрий Лужков был мэром столицы с 1992 по 2010 год.

Юрий Лужков Viktor Chernov/Global Look Press

Политик скончался 10 декабря в Мюнхене во время операции на сердце в одной из местных клиник. Родственники бывшего мэра Москвы хотят устроить гражданскую панихиду в храме Христа Спасителя. Похоронят политика на Новодевичьем кладбище.

Как писал NEWS.ru, свои искренние соболезнования родным и близким бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенатор напомнила, что он возглавил Москву в непростое время, но «смог многое сделать для развития столицы и благополучия москвичей».