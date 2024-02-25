Замена Галкину, развод Кузьминых, дружба России с Индией: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Режиссер и актер Евгений Герасимов заявил, что место Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и остальных уехавших из России артистов займут другие, жена певца Александра Кузьмина Наталья сообщила, что задумалась о разводе с мужем, экономист Игорь Продченко рассказал, что Индия стала уникальным торговым партнером России после начала СВО — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Кто займет место Галкина?

Художественный руководитель Московского театра на Малой Ордынке режиссер и актер Евгений Герасимов заявил NEWS.ru, что место юмориста Максима Галкина и других уехавших из России артистов займут другие. Он также добавил, что каждый сам принимает подобные решения и лично он никогда бы не уехал и не предал родину.

«Уехали актеры, ну и ладно. Свято место пусто не бывает, значит, будут другие. Надеюсь, вы тоже не плачете, что сегодня на экране у нас не показывают, к примеру, Максима Галкина? Бог с ним», — сказал Герасимов.

Худрук Московского театра на Малой Ордынке отметил, что ему неоднократно предлагали переехать на постоянное место жительства в Европу и Америку, где он мог бы снимать кино или сниматься в нем. Однако он никогда даже не рассматривал такие варианты.

«Скажу вам честно, даже не рассматривал никогда такие варианты, хотя, признаюсь, они были очень заманчивы. Жизнь рассудит, [прав ли я был]», — заключил актер.

Также Герасимов высказался по поводу «отмены» русской культуры. По его словам, в данной ситуации плохо, что Запад себя «обкрадывает очень сильно» и продолжает делать все себе в ущерб. Он считает, что западные страны боятся, но есть некоторые страны, куда мы продолжаем приезжать, например в Венгрию. Это тоже Европа, но они по-прежнему гостеприимны и продолжают к нам очень хорошо относиться, добавил он.

«И это все пройдет, Россия — великая и большая страна. По предложению нашего президента Владимира Владимировича Путина лучшие спектакли российских театров и талантливые творческие коллективы приезжают в самые отдаленные районы нашей необъятной родины. Эта программа называется „Большие гастроли“. Театр на Малой Ордынке с премьерами уже побывал в таких городах, как Смоленск, Нижний Новгород, Астрахань. Я думаю, что если Большой театр не приглашать на гастроли в Вену, то это будет скорее упущение для столицы Австрии. А Большой театр — эталон балетных и оперных постановок. Он пережил три пожара, вторжение французов и немецкие бомбы. Большой театр есть и будет всегда», — заключил Герасимов.

Евгений Герасимов начал сниматься в кино с 14 лет, дебютировав в картине «Они не пройдут». Всесоюзную славу Герасимову принесла роль робота Вертера в фильме «Гостья из будущего». Евгений Герасимов является руководителем Московского театра на Малой Ордынке, председателем комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы, а также президентом Московской ассоциации боевых искусств по всестилевому карате. 25 февраля Герасимов отмечает 73-й день рождения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгений Герасимов

Почему жена Кузьмина задумалась о разводе?

Жена и продюсер певца Александра Кузьмина Наталья, которая уже шесть дней находится в спецприемнике в Можайске за административное нарушение, рассказала изданию «Московский комсомолец», что муж живет в ее квартире, на звонки и СМС не отвечает, но на телефон постоянно приходят отчеты о списаниях с ее карточки, хотя она просила не тратить деньги. Наталья отметила, что нельзя исключать ее развода с мужем.

Женщина поделилась, что по просьбе друзей покатала на своем кабриолете девушку, находившуюся в тяжелом психологическом состоянии. Наталья уточнила, что сама разрешила ей устроить фотосессию в купальнике на капоте своей машины, за что и была задержана.

Она сообщила изданию, что питается с спецприемнике хорошо, белье чистое, а сотрудники вежливые. Наталья отвергла предположение журналистов, что ее будет встречать муж.

«В каком-то смысле я рада, что тут оказалась. За пять лет замужества я очень устала быть одновременно и мужиком, и бабой, и решать все за нас двоих. И сейчас я просто отсыпаюсь», — отметила Наталья.

По ее утверждению, сейчас она больше всего обеспокоена судьбой своей чихуахуа и скорой поездкой во Францию для знакомства с женихом дочери. Наталья добавила, что друзья давно предлагали ей развестись и, возможно, эта история поставит «жирную точку» в ее отношениях с Кузьминым.

Александр Кузьмин — младший родной брат народного артиста России гитариста Владимира Кузьмина. Был клавишником, бас-гитаристом и звукорежиссером в группе «Динамик», в 1984 году окончил музыкальное училище имени Глинки в Днепропетровске по классу гобоя и по специальности «дирижер оркестра», жил в Сан-Диего с 1992 года, где остался во время гастролей «Динамика» в США.

Музыкант имеет студию звукозаписи «Секс(т)-Аккорд», где выпускает свои и брата альбомы. С 2020 гожа женат на Наталье Кузьминой (девичья фамилия — Васина), есть дети в России и в Америке (Сюзанна Кузьмина 1985 года рождения, Василий Кузьмин 1988 года рождения, Варвара Кузьмина 1992 года рождения, Габриэль Кузьмин 1992 года рождения).

В 2010 году вернулся в Россию, в настоящее время проживает в Москве. Сейчас Александр записывает сольные и дуэтные песни с женой, гастролирует, пишет песни брату, Николаю Баскову, Оскару Кучере, Ярославу Сумишевскому и другим артистам.

Сейчас Владимир Кузьмин редко дает интервью. По мнению певицы Лаймы Вайкуле, артист может «выпивать».

«Вот ничего не знаю, что он, где он. Ну может, он устал, может, выпивает... Прозевал это время», — предположила она.

Сам гитарист рассказывал, что дает концерты, но нечасто. С организацией выступлений ему помогает молодая супруга. Вести тихую жизнь пенсионера певец не хочет, он дает концерты в разных городах, но не собирает больших площадок.

«Это лучше, чем сидеть дома, зависать в интернете, смотреть телевизор. Интересно играть концерты, так как люди приходят, радуются, их улыбки освежают и нас», — говорил Кузьмин.

В ближайшее время Кузьмин даст концерты во Владимире, Москве Санкт-Петербурге, Егорьевске, Пензе, Уфе, Оренбурге, Магнитогорске и других российских городах.

В марте 2022 года Кузьмин отменил гастроли из-за проблем со здоровьем. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

«Добрый вечер, дорогие друзья. По состоянию здоровья не вылетел сегодня на гастроли. Простите. Ночь провел в больнице. Сейчас уже дома. По поводу дальнейших концертов сообщим позже. Берегите себя», — писал он.

Фото: Социальные сети Александр и Наталья Кузьмины

Как Индия стала уникальным партнером России?

Доцент кафедры финансово-экономического и бизнес-образования Государственного университета просвещения экономист Игорь Продченко рассказал NEWS.ru, что Индия стала уникальным торговым партнером России после начала СВО. Он отметил, что Индия только на словах согласилась соблюдать рестрикции США и ЕС против РФ, увеличивая при этом товарооборот с Москвой.

«Индия на словах согласилась не нарушать антироссийские экономические санкции США и стран ЕС. Однако при этом товарооборот Индии с Россией в 2023 году вырос в три раза, особенно в сфере параллельного импорта. Через нее шло в основном оборудование и электроника из стран ЕС, а также продукция, произведенная в США. В настоящее время Индия занимает выжидательную позицию из-за опасений введения санкций США и ЕС в отношении третьих стран», — добавил Продченко.

Он подчеркнул, что Индия использует Иран и страны Средней Азии в качестве посредников для поставок в РФ отдельных групп санкционных товаров. По его словам, выбор этих государств обусловлен сложностью морских маршрутов в экспортной логистике.

«От выгодной торговли с Россией Индия вряд ли откажется. Тем более что промышленность Индии сама может предложить нам многое из того, что подпало под санкции: фармацевтика и оборудование для ее производства. Автомобили и запчасти к ним. Производственное оборудование — в Индии хорошая индустриальная база, поэтому индийским оборудованием можно заместить западные бренды», — заявил Продченко.

По его словам, Индия поставляет в Россию и электронику, экспорт которой из азиатской державы возрос в 2022–2023 годах на 30%, а производство мобильных телефонов взлетело с 6 млн до 29 млн штук. Он подчеркнул, что Индия производит телевизоры, компьютеры и тому подобную технику, поэтому может увеличить поставки в Россию.

Также Продченко назвал главными торговыми партнерами России после начала специальной военной операции Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Белоруссию, Узбекистан и даже Грузию. Он отметил: Минск экспортирует в РФ минеральные продукты, металлы, сельскохозяйственное сырье, текстиль, а также обувь.

«Также это дружественные страны Азии и Ближнего Востока: Китай в первую очередь, Индия, Турция, Иран. Страны из этой группы первыми протянули руку помощи в экспорте на нашу территорию запрещенной высокотехнологичной продукции. Однако и первыми же пока свели к минимуму торговые отношения из-за действия санкций в отношении третьих стран. При этом остаются нашими партнерами и ищут новые транзитные маршруты и механизмы обхода американских санкций», — подчеркнул Продченко.

Эксперт добавил, что новыми торговыми партнерами для РФ на фоне санкций и СВО стали ОАЭ, Малайзия, Бразилия, а также ряд стран Африки. По его словам, ОАЭ экспортируют в Россию автомобили, электронику и медикаменты.

«Другим примером стал Египет. За 2023 год Египет на 25% увеличил импорт санкционной продукции из стран Европейского союза. При этом на 20% увеличился товарооборот Египта с Россией — до $7 млрд. В экспорте продукции в Россию со стороны Египта преимущественную долю составляют электрические машины и оборудование», — подытожил Продченко.

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