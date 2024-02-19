«Новая почта» Украины перевозит в своих фурах боевую технику ТАСС: ВСУ используют компанию «Новая почта» для военной логистики

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/Global Look Press

Одним из основных партнеров по логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала гражданская почтовая компания «Новая почта», сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Собеседники агентства уточнили, что Киев часто использует гражданские фуры и грузовики для незаметной перевозки оружия.

«Новая почта» — одна из основных компаний, автотранспорт, склады, базы которой используются ВСУ для военной логистики, — отметили силовики.

О том, что ВСУ используют гражданские объекты в военных целях, неоднократно заявляло Минобороны России.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отмечал, что поскольку Запад рассматривает Украину в качестве основного «тарана» против России, Москва имеет полное право уничтожать транспортную логистику Украины от ее западных границ до линии боевого соприкосновения. Он также выразил уверенность, что без западного оружия Киев потерпит сокрушительное поражение.

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев в свою очередь подчеркнул, что Россия прекрасно знает о тренировочных лагерях для ВСУ в Польше. По его словам, Москва не хочет по ним наносить удары, так как это может привести ко второй мировой войне. Наемников и западную технику будут уничтожать непосредственно на поле боя, добавил он.