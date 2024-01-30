Сотрудники Малого театра отреагировали на назначение Алексея Дубровского главным режиссером, выяснилось, какой регион станет лидером по естественной убыли населения, вдова артиста Николая Караченцова Людмила Поргина раскрыла информацию о зарубежной недвижимости, в Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.
Как Малый театр принял нового режиссера?
Все сотрудники хорошо отнеслись к назначению Алексея Дубровского главным режиссером Малого театра, рассказала NEWS.ru директор учреждения Тамара Михайлова. По ее словам, за последние два года именно Дубровский отвечал за творческую составляющую и был правой рукой Юрия Соломина.
«В театре очень хорошо отнеслись к назначению Алексея Дубровского главным режиссером. Для нас это лучший вариант, потому что последние два года он вел все открытия сбора труппы, отвечал с Юрием Соломиным за творческую составляющую. Алексей — выпускник училища имени Щепкина. Он поставил множество спектаклей, которые у нас успешно идут на сцене. Так что для нас это решение потрясающее», — рассказала Михайлова.
О том, что заместитель худрука Малого театра по творческим вопросам Алексей Дубровский назначен главным режиссером, написала в Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова. Она выразила надежду на то, что он сохранит уникальные традиции театра. По ее словам, Дубровский — талантливый актер, режиссер и педагог Щепкинского училища. Кроме того, у него за плечами огромный опыт работы в Малом театре. Как известно, Дубровский поступил в труппу в 2013 году и многие годы работал вместе с Юрием Соломиным.
«После консультаций с руководством и коллективом было принято решение о назначении Алексея Владимировича Дубровского главным режиссером Государственного академического Малого театра», — написала Любимова.
Дубровский родился 30 сентября 1977 года в Москве. В 1998-м он окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина и был принят в труппу МТЮЗ, где прослужил до 2013 года. Среди его постановок — «Волк и семеро козлят», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Метель», «Физики», «Мертвые души», «Собачье сердце», а также «Женитьба Бальзаминова».
По словам актера Василия Бочкарева, труппа Малого театра ожидала, что на должность главного режиссера после смерти Юрия Соломина назначат Алексея Дубровского. В разговоре с KP.RU он подчеркнул, что это была «единственная правильная кандидатура». Актер отметил, что и сам надеялся на такое решение.
«Я так и думал. И надеялся, что назначат Алексея Дубровского. Если разумно подходить к этому вопросу, это единственная правильная кандидатура на должность главного режиссера Малого театра. Скажу больше: в театре ждали именно такое решение. Весь коллектив, а не только артисты», — уточнил Бочкарев.
Он напомнил, что Дубровский был заместителем художественного руководителя и всегда поддерживал Соломина. По словам актера, сам Соломин готовил режиссера себе в преемники. Бочкарев уточнил, что Дубровский «проверенный режиссер» и «постановками доказал», что может занимать должность, на которую его назначили.
Каким российским регионам сулят лидерство по естественной убыли населения?
Лидерами среди российских регионов по абсолютному показателю естественной убыли населения в период до 2045 года будут Москва и Московская область, однако число жителей региона не снизится из-за миграции, сообщает пресс-служба Росстата. Согласно данным службы, по показателю естественного прироста на первом месте будут Чечня и Дагестан.
В относительных величинах (в расчете на одну тысячу жителей) список по убыли населения будет другим: в лидерах окажутся регионы с невысоким числом жителей — Смоленская и Тамбовская области, Карелия и Мордовия. По приросту населения по этой шкале лидер останется прежним — Чечня.
Также в десятку субъектов с ожидаемо наибольшей убылью населения до 2046 года включили Санкт-Петербург, Краснодарский край, Нижегородскую, Самарскую, Свердловскую, Воронежскую и Саратовскую области. Существенный естественный прирост населения ожидается в Тюменской области, Якутии и Ингушетии.
Что стало с зарубежной недвижимостью Караченцова?
Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова актриса Людмила Поргина сообщила, что у нее нет проблем с дачами в Болгарии. В эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ артистка рассказала, что за границей у нее есть два дачных дома, в одном из которых живет ее сын с тремя внуками.
«Один был для Коли (Николая Караченцова. — NEWS.ru), для меня и домработницы. Во втором живет сынок с тремя внуками. Они устраивают концерты с друзьями, просмотры фильмов, танцы-шманцы, фортепиано, флейта, стихи», — заявила Поргина.
По словам актрисы, за недвижимость она расплачивается местными деньгами и проблем с обменом валюты в болгарских банках не возникает. Поргина добавила, что иногда в Болгарии случаются неприятные инциденты по отношению к российским гражданам. Так, во время отдыха в одном из ресторанов местная жительница услышала русскую речь и начала оскорблять актрису. Тогда, по словам артистки, пришлось вызывать сотрудников полиции.
«Мы сидели в ресторане, разговаривали, рядом женщина, и вдруг: „Заткнись, дура! Чеши в Сочи!“», — рассказала актриса.
Чем памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване не угодил местному вандалу?
Вандал осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, кадры этого события опубликовал Sputnik Армения. Уроженец страны Самвел Ширинян, заявив, что «нет никаких документаций о блокаде Ленинграда», побросал на землю цветочные венки и растоптал ленты в цветах российского флага.
Так мужчина выразил негодование в связи со словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об этнических чистках в Карабахе. Дипломат на вопрос журналиста попросила предоставить ссылку на документ или заявления какой-либо международной организации, свидетельствующие, что такие действия были на самом деле. Вандал, разбросавший венки, в свою очередь, потребовал от Захаровой доказательств Ленинградской блокады.
После инцидента посольство России в Армении опубликовало заявление, в котором указало, что лица, осквернившие памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, должны понести наказание. Как отмечается, российская сторона ожидает от армянских властей правовой оценки инцидента.
«Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника „Детям блокадного Ленинграда“. <...> Посольство выражает надежду на то, что эти действия получат соответствующую правовую оценку со стороны армянских властей, а задействованные в этой провокации лица будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.
Депутат от правящей партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» Гурген Арсенян в беседе с NEWS.ru назвал «кощунством» осквернение мемориала. По его словам, в партии будут следить, чтобы правоохранительные органы выполняли свои обязанности в вопросе наказания злоумышленника.
«Мы считаем это кощунством. Человек, который совершил эти действия, должен быть строго наказан. Этот мемориал — символ борьбы народа против фашизма, в том числе и армянского народа. В блокадном Ленинграде жили граждане Советского Союза, в том числе и армяне. Такие действия недопустимы и антигуманны, это осквернение памяти», — заявил Арсенян.
Армянский депутат также призвал проверить душевное и психическое состояние злоумышленника. Но вместе с тем он допустил, что действия мужчины могут оказаться заранее спланированной провокацией.
«Есть еще одна версия, что это спланированная провокация. Пока эта информация проверяется. Возможно, кто-то рассчитывает словить рыбку в мутной воде и снова попытаться испортить армяно-российские отношения, многовековую дружбу между нашими народами», — отметил Арсенян.
Он отметил, что делом занимаются правоохранительные органы. По его словам, партия «Гражданский договор» будет следить за тем, чтобы соответствующие ведомства выполняли свои обязанности.
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в комментарии NEWS.ru выразил мнение, что власти Армении только поощряют антироссийские настроения. Он указал, что это проявилось в осквернении памятника детям блокадного Ленинграда. По его словам, русофобия давно стала прибежищем невежественных хамов и универсальным способом освободиться от совести и правды.
«Не вижу смысла рассуждать, чем этот подонок объяснил свою подлость. В любом случае подонок останется подонком, а подлость — подлостью. Не согласен с высказыванием российского представителя, хочешь выразить возмущение — иди с пикетом к посольству. Но при чем здесь память о детях блокадного Ленинграда?! Они-то в чем „провинились“ перед этим жлобом?! Это ведь мемориал не про политику, а про милосердие, про человеческую солидарность, про лучшее, что есть в людях, независимо от национальности и гражданства. Это дань благодарности народу Армении, его заботе о ребятишках, которых привезли в республику из осажденного города», — заявил Миронов.
Политик высказал мнение, что объяснять что-то вандалу в этой ситуации бесполезно. Миронов также усомнился, что от официального Еревана последует «какая-то внятная реакция».
«Да и нужны ли нам их лицемерные извинения?» — заключил он.
Глава Русского дома в Армении Вадим Фефилов потребовал от генпрокурора страны Анны Вардапетян привлечь к уголовной ответственности Самвела Шириняна, осквернившего памятник. Фефилов призвал провести проверку по факту инцидента, говорится в заявлении, копия которого есть в распоряжении NEWS.ru.
«Считаем недопустимыми действия, разжигающие межнациональную рознь и призывающие к насилию на основе ксенофобии в отношении событий, произошедших в годы Великой Отечественной войны, и высказывания в адрес Российской Федерации», — заявил глава Русского дома в Армении.
Инцидент с осквернением памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване представляет собой «заказное мероприятие» для ухудшения отношений между Россией и Арменией, таким мнением с корреспондентом NEWS.ru поделился депутат от КПРФ Николай Коломейцев. Парламентарий предположил, что Ереван никак не отреагирует на произошедшее.
«Армения со времен избрания Никола Пашиняна на пост премьер-министра планомерно идет в фарватере „семерки“ (G7. — NEWS.ru). Меня это не удивляет, я думаю, что это заказное мероприятие, которое сделано специально демонстративно циничным по заданию определенных структур для дальнейшего обострения отношений между странами. Никакой реакции от властей Еревана ждать не стоит — это их выбор. Пашинян сам подписывает документы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а потом пытается перевести все на нас. Это целенаправленная политика», — заявил Коломейцев.
Депутат отметил, что Россия должна была реагировать на политику Армении раньше. По его мнению, работа со странами СНГ во многом была недостаточно эффективной, что и привело к подобным инцидентам.
«Мы потеряли СНГ именно из-за нашей слабой работы. Сейчас мы подключились на заключительном этапе, чтобы не потерять Белоруссию. Но с Арменией надо было работать, а мы работали не с теми, в результате нас просто оттуда вышвырнули», — отметил депутат.
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