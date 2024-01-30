Зам Соломина, дачи Караченцова, вандал в Ереване: что будет дальше

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Алексей Дубровский, Людмила Поргина

Сотрудники Малого театра отреагировали на назначение Алексея Дубровского главным режиссером, выяснилось, какой регион станет лидером по естественной убыли населения, вдова артиста Николая Караченцова Людмила Поргина раскрыла информацию о зарубежной недвижимости, в Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как Малый театр принял нового режиссера?

Все сотрудники хорошо отнеслись к назначению Алексея Дубровского главным режиссером Малого театра, рассказала NEWS.ru директор учреждения Тамара Михайлова. По ее словам, за последние два года именно Дубровский отвечал за творческую составляющую и был правой рукой Юрия Соломина.

«В театре очень хорошо отнеслись к назначению Алексея Дубровского главным режиссером. Для нас это лучший вариант, потому что последние два года он вел все открытия сбора труппы, отвечал с Юрием Соломиным за творческую составляющую. Алексей — выпускник училища имени Щепкина. Он поставил множество спектаклей, которые у нас успешно идут на сцене. Так что для нас это решение потрясающее», — рассказала Михайлова.

О том, что заместитель худрука Малого театра по творческим вопросам Алексей Дубровский назначен главным режиссером, написала в Telegram-канале министр культуры России Ольга Любимова. Она выразила надежду на то, что он сохранит уникальные традиции театра. По ее словам, Дубровский — талантливый актер, режиссер и педагог Щепкинского училища. Кроме того, у него за плечами огромный опыт работы в Малом театре. Как известно, Дубровский поступил в труппу в 2013 году и многие годы работал вместе с Юрием Соломиным.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин и заместитель художественного руководителя Малого театра Алексей Дубровский

«После консультаций с руководством и коллективом было принято решение о назначении Алексея Владимировича Дубровского главным режиссером Государственного академического Малого театра», — написала Любимова.

Дубровский родился 30 сентября 1977 года в Москве. В 1998-м он окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина и был принят в труппу МТЮЗ, где прослужил до 2013 года. Среди его постановок — «Волк и семеро козлят», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Метель», «Физики», «Мертвые души», «Собачье сердце», а также «Женитьба Бальзаминова».

По словам актера Василия Бочкарева, труппа Малого театра ожидала, что на должность главного режиссера после смерти Юрия Соломина назначат Алексея Дубровского. В разговоре с KP.RU он подчеркнул, что это была «единственная правильная кандидатура». Актер отметил, что и сам надеялся на такое решение.

«Я так и думал. И надеялся, что назначат Алексея Дубровского. Если разумно подходить к этому вопросу, это единственная правильная кандидатура на должность главного режиссера Малого театра. Скажу больше: в театре ждали именно такое решение. Весь коллектив, а не только артисты», — уточнил Бочкарев.

Он напомнил, что Дубровский был заместителем художественного руководителя и всегда поддерживал Соломина. По словам актера, сам Соломин готовил режиссера себе в преемники. Бочкарев уточнил, что Дубровский «проверенный режиссер» и «постановками доказал», что может занимать должность, на которую его назначили.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Алексей Дубровский

Каким российским регионам сулят лидерство по естественной убыли населения?

Лидерами среди российских регионов по абсолютному показателю естественной убыли населения в период до 2045 года будут Москва и Московская область, однако число жителей региона не снизится из-за миграции, сообщает пресс-служба Росстата. Согласно данным службы, по показателю естественного прироста на первом месте будут Чечня и Дагестан.

В относительных величинах (в расчете на одну тысячу жителей) список по убыли населения будет другим: в лидерах окажутся регионы с невысоким числом жителей — Смоленская и Тамбовская области, Карелия и Мордовия. По приросту населения по этой шкале лидер останется прежним — Чечня.

Также в десятку субъектов с ожидаемо наибольшей убылью населения до 2046 года включили Санкт-Петербург, Краснодарский край, Нижегородскую, Самарскую, Свердловскую, Воронежскую и Саратовскую области. Существенный естественный прирост населения ожидается в Тюменской области, Якутии и Ингушетии.

Что стало с зарубежной недвижимостью Караченцова?

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова актриса Людмила Поргина сообщила, что у нее нет проблем с дачами в Болгарии. В эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ артистка рассказала, что за границей у нее есть два дачных дома, в одном из которых живет ее сын с тремя внуками.

«Один был для Коли (Николая Караченцова. — NEWS.ru), для меня и домработницы. Во втором живет сынок с тремя внуками. Они устраивают концерты с друзьями, просмотры фильмов, танцы-шманцы, фортепиано, флейта, стихи», — заявила Поргина.

По словам актрисы, за недвижимость она расплачивается местными деньгами и проблем с обменом валюты в болгарских банках не возникает. Поргина добавила, что иногда в Болгарии случаются неприятные инциденты по отношению к российским гражданам. Так, во время отдыха в одном из ресторанов местная жительница услышала русскую речь и начала оскорблять актрису. Тогда, по словам артистки, пришлось вызывать сотрудников полиции.

«Мы сидели в ресторане, разговаривали, рядом женщина, и вдруг: „Заткнись, дура! Чеши в Сочи!“», — рассказала актриса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Людмила Поргина

Чем памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване не угодил местному вандалу?

Вандал осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, кадры этого события опубликовал Sputnik Армения. Уроженец страны Самвел Ширинян, заявив, что «нет никаких документаций о блокаде Ленинграда», побросал на землю цветочные венки и растоптал ленты в цветах российского флага.

Так мужчина выразил негодование в связи со словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об этнических чистках в Карабахе. Дипломат на вопрос журналиста попросила предоставить ссылку на документ или заявления какой-либо международной организации, свидетельствующие, что такие действия были на самом деле. Вандал, разбросавший венки, в свою очередь, потребовал от Захаровой доказательств Ленинградской блокады.

После инцидента посольство России в Армении опубликовало заявление, в котором указало, что лица, осквернившие памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, должны понести наказание. Как отмечается, российская сторона ожидает от армянских властей правовой оценки инцидента.

«Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника „Детям блокадного Ленинграда“. <...> Посольство выражает надежду на то, что эти действия получат соответствующую правовую оценку со стороны армянских властей, а задействованные в этой провокации лица будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

Депутат от правящей партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» Гурген Арсенян в беседе с NEWS.ru назвал «кощунством» осквернение мемориала. По его словам, в партии будут следить, чтобы правоохранительные органы выполняли свои обязанности в вопросе наказания злоумышленника.

«Мы считаем это кощунством. Человек, который совершил эти действия, должен быть строго наказан. Этот мемориал — символ борьбы народа против фашизма, в том числе и армянского народа. В блокадном Ленинграде жили граждане Советского Союза, в том числе и армяне. Такие действия недопустимы и антигуманны, это осквернение памяти», — заявил Арсенян.

Армянский депутат также призвал проверить душевное и психическое состояние злоумышленника. Но вместе с тем он допустил, что действия мужчины могут оказаться заранее спланированной провокацией.

«Есть еще одна версия, что это спланированная провокация. Пока эта информация проверяется. Возможно, кто-то рассчитывает словить рыбку в мутной воде и снова попытаться испортить армяно-российские отношения, многовековую дружбу между нашими народами», — отметил Арсенян.

Он отметил, что делом занимаются правоохранительные органы. По его словам, партия «Гражданский договор» будет следить за тем, чтобы соответствующие ведомства выполняли свои обязанности.

Фото: armenia.mid.ru Памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в комментарии NEWS.ru выразил мнение, что власти Армении только поощряют антироссийские настроения. Он указал, что это проявилось в осквернении памятника детям блокадного Ленинграда. По его словам, русофобия давно стала прибежищем невежественных хамов и универсальным способом освободиться от совести и правды.

«Не вижу смысла рассуждать, чем этот подонок объяснил свою подлость. В любом случае подонок останется подонком, а подлость — подлостью. Не согласен с высказыванием российского представителя, хочешь выразить возмущение — иди с пикетом к посольству. Но при чем здесь память о детях блокадного Ленинграда?! Они-то в чем „провинились“ перед этим жлобом?! Это ведь мемориал не про политику, а про милосердие, про человеческую солидарность, про лучшее, что есть в людях, независимо от национальности и гражданства. Это дань благодарности народу Армении, его заботе о ребятишках, которых привезли в республику из осажденного города», — заявил Миронов.

Политик высказал мнение, что объяснять что-то вандалу в этой ситуации бесполезно. Миронов также усомнился, что от официального Еревана последует «какая-то внятная реакция».

«Да и нужны ли нам их лицемерные извинения?» — заключил он.

Глава Русского дома в Армении Вадим Фефилов потребовал от генпрокурора страны Анны Вардапетян привлечь к уголовной ответственности Самвела Шириняна, осквернившего памятник. Фефилов призвал провести проверку по факту инцидента, говорится в заявлении, копия которого есть в распоряжении NEWS.ru.

«Считаем недопустимыми действия, разжигающие межнациональную рознь и призывающие к насилию на основе ксенофобии в отношении событий, произошедших в годы Великой Отечественной войны, и высказывания в адрес Российской Федерации», — заявил глава Русского дома в Армении.

Инцидент с осквернением памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване представляет собой «заказное мероприятие» для ухудшения отношений между Россией и Арменией, таким мнением с корреспондентом NEWS.ru поделился депутат от КПРФ Николай Коломейцев. Парламентарий предположил, что Ереван никак не отреагирует на произошедшее.

«Армения со времен избрания Никола Пашиняна на пост премьер-министра планомерно идет в фарватере „семерки“ (G7. — NEWS.ru). Меня это не удивляет, я думаю, что это заказное мероприятие, которое сделано специально демонстративно циничным по заданию определенных структур для дальнейшего обострения отношений между странами. Никакой реакции от властей Еревана ждать не стоит — это их выбор. Пашинян сам подписывает документы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а потом пытается перевести все на нас. Это целенаправленная политика», — заявил Коломейцев.

Депутат отметил, что Россия должна была реагировать на политику Армении раньше. По его мнению, работа со странами СНГ во многом была недостаточно эффективной, что и привело к подобным инцидентам.

«Мы потеряли СНГ именно из-за нашей слабой работы. Сейчас мы подключились на заключительном этапе, чтобы не потерять Белоруссию. Но с Арменией надо было работать, а мы работали не с теми, в результате нас просто оттуда вышвырнули», — отметил депутат.

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