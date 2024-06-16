Заложники в СИЗО, ноги Лозы, сарказм Медведева: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Актриса Евгения Лоза удивила поклонников фотографией в мини-юбке, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев цитатой из «Собачьего сердца» охарактеризовал украинский саммит в Швейцарии, террористы взяли заложников в ростовском СИЗО — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Ноги Лозы взбудоражили пользователей Сети

39-летняя российская актриса театра и кино Евгения Лоза, известная зрителям по сериалам «Мотыльки» и «И падает снег...», показала поклонникам свои длинные ноги. Фотографии в открытом наряде девушка опубликовала на свой странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На снимках Лоза позирует в мини-юбке и футболке. Образ дополняют кроссовки, клатч и очки.

«Лето — это: гулять долго, красиво и удобно», — коротко подписала артистка пост.

Поклонники оставили десятки комментариев: «Ослепительно выглядите», «Изящная статуэтка», «Очень красивые ноги». Однако некоторые предположили, что Лоза воспользовалась фотошопом, поскольку ее ноги якобы выглядят «неправдоподобно длинными».

«Шикарно выглядите», — отметил пользователь с ником Аб Аб.

«Женя, ты в любую погоду будешь прекрасна», — добавил Виталий.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Евгения Лоза

Медведев словами Швондера констатировал провал «саммита Зеленского»

Саммит по Украине, проходящий в Швейцарии, представляет собой «чистейший сюрреализм» в лучших традициях писателей Франца Кафки и Джорджа Оруэлла, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его мнению, конференцию также можно охарактеризовать словами персонажа «Собачьего сердца» Швондера: «Это какой-то позор».

«Этот швейцарский „скотный двор“ — чистейший сюрреализм. Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке. Никто из участников „форума мира“ не знает, что он там делает и в чем его роль. <...> Или, как говаривал Швондер, „это какой-то позор“», — отметил Медведев.

Политик добавил, что для обсуждения и решения конфликта на саммит позвали «только проверенных животных», среди которых европейские «цепные псы» и «тупоголовые западные бараны». Медведев отметил, что мероприятие фактически «люто прожигает» деньги налогоплательщиков США и Европы.

«Во главе отары незримо присутствует престарелый слабоумный хозяин, давно потерявший контакт с реальностью и постоянно застывающий, глядя в небо с отстраненно-дебильным выражением лица. Его не отпустила семья из-за прогрессирующей деменции, отправив в горы недалекую заместительницу, которая снялась на зеленой лужайке, сказала заученную фразу и быстро свинтила домой», — добавил Медведев, говоря о президенте США Джо Байдене, который не появился на мероприятии, и вице-президенте Камале Харрис, досрочно покинувшей саммит.

Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press Камала Харрис и Владимир Зеленский

Медведев также выразил уверенность, что конференция закончится полным провалом. По его словам, подобные «переговоры» без участия России являются бессмысленными.

«„Саммит обреченных“ закончится полным фиаско. Ведь бессмысленные „переговоры“ в отсутствие России по мертворожденной формуле киевского клоуна (президента Украины Владимира Зеленского. — NEWS.ru) — лишь вербовка новых статистов для участия в дурацкой пьеске по легализации киевского паяца в качестве полноценного главы государства», — написал Медведев.

По его словам, даже противникам России на Западе понятно, что Зеленский является всего лишь «узурпатором». На этом фоне он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о Конституции Украины, по которой нельзя продлить полномочия президента, они переходят к спикеру парламента.

Президент Швейцарии Виола Амхерд в ходе церемонии закрытия саммита сказала, что конференция продемонстрировала отсутствие полного единства среди лидеров стран. По ее мнению, участники встречи имели разные точки зрения на конфликт, передает ТАСС.

«Дискуссии за последние два дня показали, что имеются различные точки зрения», — заявила Амхерд.

Швейцарский лидер добавила, что путь к урегулированию конфликта на Украине должен базироваться на международном праве и в особенности на положениях Устава ООН. Как отметила Амхерд, в ходе саммита было достигнуто соответствующее понимание.

Итоговую декларацию по украинскому саммиту в Швейцарии поддержали 80 государств, участвовавших в мероприятии, передает Reuters. Всего на конференции присутствовали представители 91 страны.

К стороне, поддержавшей документ, примкнули США, Швейцария, страны ЕС и Турция. При этом декларацию не одобрили Саудовская Аравия, Индия и Бразилия, а также Армения, Мексика, Таиланд, ЮАР и ОАЭ.

Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE / POOL/ТАСС

«Конференция тем не менее подчеркнула как широкую поддержку, которой Украина по-прежнему пользуется у своих союзников, так и трудности для любого долгосрочного прекращения огня», — пишет агентство.

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что задачи «мирного саммита» в Швейцарии не были достигнуты. По его мнению, Запад продолжит «подталкивать украинцев к войне с Россией», соответственно, конфликт лишь затянется.

«Мне кажется, что этот саммит ни к чему не приведет — после него не будет достигнут мир на Украине. Наоборот, это лишь продлит военные действия, так как украинцев продолжат подталкивать к войне с Россией. Хотя они воюют не за интересы своего государства, а за интересы американцев и европейцев. Хотя европейцы, наверное, пострадают в итоге больше всех. А для Зеленского, я говорил и буду говорить, Украина родиной вообще не является», — сказал Цеков.

По словам сенатора, этот саммит решили провести из-за «множества неудач украинской армии» на поле боя. Таким образом члены ЕС и НАТО пытаются удержать внимание мирового сообщества на Украине, пояснил он.

«Запад надеялся, что Украина победит на фронте, а в итоге все оказалось совсем наоборот, их результаты плачевные. В этой ситуации им нужно как-то удерживать внимание мирового сообщества к Украине. Но прежде всего не для того, чтобы помогать украинцам, а чтобы сохранять высокий уровень ненависти к России», — добавил Цеков.

Захват заложников в ростовском СИЗО: что произошло?

16 июня ФСИН России сообщила, что двоих сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний взяли в заложники в СИЗО Ростовской области. По данным ведомства, это сделали обвиняемые, находящиеся в следственном изоляторе.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

«Обвиняемые, содержащиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС. На месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников», — говорилось в сообщении.

Среди заложников оказался начальник оперативного управления ГУФСИН по региону Александр Богма, сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. Она подчеркнула, что заключенных в выходные не вывозят ни в суды, ни на следственные действия. Поэтому, как пишет правозащитница, непонятно, как Богма оказался в следственном изоляторе в воскресенье.

«Среди захваченных — начальник оперативного управления ГУФСИН по Ростовской области. Богма Александр Николаевич. Непонятно, что он делал в СИЗО в воскресенье… Напомню, что в выходные заключенных в суды и на следственные действия не вывозят, к адвокату и на свидания тоже. Надеюсь, и Богма, и другие не пострадают», — написала Меркачева в своем Telegram-канале.

Вскоре Telegram-канал Baza сообщил, что нарушители из СИЗО Ростовской области потребовали автомобиль и оружие. По информации канала, они хотели покинуть следственный изолятор.

По данным Baza, к ростовскому СИЗО прибыл ОМОН. В публикации уточняется, что в связи с чрезвычайным происшествием в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области в регион также незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Также стало известно, что арестанты из СИЗО в Ростове-на-Дону готовились к захвату заложников на протяжении нескольких месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным агентства, преступники содержались в разных камерах, однако между ними была связь. Следователи намерены проверить версию о том, что действия нарушителей координировались извне.

Спустя примерно три часа ФСИН сообщила, что террористов ликвидировали. Сотрудники следственного изолятора были освобождены, никто из них не пострадал, уточнили во ФСИН.

«В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали», — говорится в сообщении ФСИН.

По данным Telegram-канала SHOT, двое из террористов погибли. Также канал пишет, что есть раненые. RT утверждает, что все злоумышленники мертвы.

Telegram-канал Baza писал, что среди участников захвата числятся Сайпудинов М. Ш., Цицкиев А. М., Камнеев Д. В., Гиреев Т. М. и Акиев Ш. А. По его информации, последние двое были приговорены к 18 годам лишения свободы, а Цицкиев — к 18 с половиной годам.

Шестым захватчиком СИЗО Ростовской области стал 22-летний бывший студент Астраханского государственного медицинского университета Малик Гандалоев. По данным канала, его вместе с братом и другом задержали в Ингушетии в марте прошлого года.

Как пишет Baza, злоумышленники прятались в лесу недалеко от села Алхасты. Согласно информации канала, сотрудники спецслужб обнаружили там тайник, где, помимо продуктов, находилось самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и взрывчатое вещество. Baza также уточнила, что задержанные проходили по статьям об изготовлении и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале обратил внимание на несколько проблем, из-за которых в Ростовской области произошел захват заложников в СИЗО. Журналист задался вопросами, как такое могло произойти и почему террористам удалось объединиться.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Александр Коц

«Почему у нас присягнувшие запрещенному в России ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru) обезьяны дружно сидят в одной камере? Чтобы легче было сколотить свой «камерный» джамаат и спланировать побег? Или для кого-то в Ростове существование тюремных джамаатов — это новость?» — спросил Коц.

Кроме того, продолжил военкор, вызывает вопросы, как преступники смогли выломать решетку и попасть в оперчасть, где произошел захват заложников. Коц объяснил, что решетка на окнах не единственное препятствие и к оперчасти невозможно пройти незамеченным.

Также в камерах должны были быть видеокамеры, отметил журналист. Он напомнил, что в 2018 году ФСИН планировала закупить 28 тысяч переносных видеорегистраторов и 34 тысячи камер видеонаблюдения, что позволило бы установить контроль над всеми участками СИЗО.

«Для этого службе понадобилось около 1,5 млрд рублей. И что? Конкретно на эту камеру денег не хватило и мини-джамаат спокойно готовил свои черные флаги и расшатывал решетку? А что с видеонаблюдением по ходу движения от камеры к оперчасти? Кто-то следит за мониторами?» — возмутился журналист.

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