«Заливает в уши»: Коц объяснил роль главы Минобороны Украины Коц: задача Умерова — заливать в уши Запада о хорошей ситуации на Украине

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рустем Умеров

Задача главы Минобороны Украины Рустема Умерова заключается в том, чтобы «заливать в уши» западной аудитории, как в его стране все хорошо, сообщил в Telegram военкор Александр Коц. Так он отреагировал на слова министра, что Украина «деоккупировала 50% своей территории».

Вот для чего Умерова поставили министром обороны Украины. Заливать в уши западной аудитории о том, что у Киева все хорошо, — написал Коц.

Умеров также отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский не выступил в Конгрессе США, так как «ситуация изменилась». Министр не ответил на вопрос о том, уверен ли он в выделении Соединенными Штатами нового пакета помощи Украине на фоне разногласий республиканцев и демократов в конгрессе.

Депутат Верховной рады Александра Устинова отметила, что отказ Зеленского выступить на «секретном брифинге» перед сенаторами США связан с «рядом причин». При этом конкретных причин она не назвала.

Ранее сенаторы от Республиканской партии США покинули брифинг, организованный по запросу Белого дома о помощи Украине и Израилю. Они не получили от демократов ответа на свои предложения, что и стало причиной отказа от участия. В результате так называемый секретный брифинг, в рамках которого предполагалось убеждать сенаторов в важности выделения новых средств для Киева, провалился. При этом лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл призывал соратников по партии не поддерживать запрос Белого дома.