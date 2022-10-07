Законопроект об отсрочках от мобилизации сравнили с пиар-эффектом Политолог Марков сравнил законопроект об отсрочках от мобилизации с пиар-эффектом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект об официальном закреплении обещаний президента России Владимира Путина не мобилизовывать определенные группы населения приведет к пиар-эффекту для выдвинувшей инициативу депутатской группы, но не даст прямого результата, сказал в разговоре с NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, у людей текущая мобилизация вызывает тревогу, поэтому политические партии соревнуются в отстаивании интересов граждан и пытаются выдвигать документы, гарантирующие соблюдение прав самых уязвимых групп населения, число которых может достигнуть «неодобряемых» значений.

Власти стремятся сделать так, чтобы ключевые фигуры в огромном количестве российских семей не были мобилизованы. Речь может идти, безусловно, о семьях, где за кем-то требуется ежедневный или даже ежечасный уход, будь то дети-инвалиды или пожилые родственники. Например, есть люди старше 90 лет, которые не встают. Они окажутся в безвыходной ситуации, если будет мобилизован критически важный для них сын или внук, — заметил Марков.

Стремление политических партий найти незащищенные группы объяснимо, подчеркнул эксперт, тем более что со стороны населения поступает массив писем, жалоб и просьб по разным поводам.

При этом стоит подчеркнуть, что таких социальных групп можно найти столько, что их численность будет охватывать до 90% мужчин. В конечном итоге власть на это не пойдет и не придаст этому силу закона. Я думаю, что инициативу введут не в законы, которые трудно отменить, а в постановление правительства (или в указы президента), где что-то поменять значительно легче, — заявил политолог.

Марков резюмировал, что эта деятельность разных депутатских групп приведет к пиар-эффекту, но прямого результата не будет. Оценку «точности» и «либеральности» таких законопроектов по отдельности сейчас эксперт назвал невозможной.

Ранее ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, уточняющий критерии частичной мобилизации. В нем предлагается предоставить отсрочку от призыва единственным детям одиноких родителей, сыновьям или родным братьям граждан, погибших во время воинской службы, лицам, воспитывающим трех и более детей в возрасте до 16 лет или ребенка-инвалида, студентам очной и очно-заочной форм обучения.