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Депутаты Сергей Вострецов из «Единой России» и Юрий Волков из ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который фактически запрещает деятельность коллекторских агентств в России. Документ размещён в электронной базе данных ГД.

Авторы проекта закона «О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником» отметили, что россияне всё чаще жалуются на работу коллекторов. При этом жалобы эти, по мнению депутатов, являются обоснованными. Взыскатели обычно угрожают и шантажируют должников, а правоохранители такие обращения часто оставляют без внимания.

Депутаты считают, что банки должны тщательнее отбирать заёмщиков. В таком случае проблем с возвратом долга не будет.

Рынок коллекторских услуг по-прежнему остаётся криминализированным, а принятые на федеральном уровне меры по его регулированию не привели к изменению ситуации, — поясняют авторы инициативы.

Как писал NEWS.ru, ранее глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявила, что уровень долговой нагрузки россиян в 2020 году будет только расти.