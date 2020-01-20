Правительство России одобрило законопроект Минсельхоза о маркировке и учёте домашних животных. Об этом
Сейчас положения законодательства не позволяют осуществить прослеживаемость подконтрольных государственной ветеринарной службе товаров, что влечёт невозможность оперативного выявления источника распространения заболеваний животных, в том числе общих для человека и животных, — процитировали ведомство в газете.
Отмечается, что маркировка животных начнётся в ближайшее время. Ставить на учёт животных будут специалисты Государственной ветеринарной службы России.
Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Владимир Бурматов порекомендовал убрать из закона о маркировке домашних животных аквариумных рыбок. Кроме того, депутаты потребовали, чтобы чипирование животных было добровольным.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен