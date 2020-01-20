https://static.news.ru/photo/7d261904-3bcc-11ea-88da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Free-Photos /pixabay.com

Правительство России одобрило законопроект Минсельхоза о маркировке и учёте домашних животных. Об этом сообщила газета «Известия».

Сейчас положения законодательства не позволяют осуществить прослеживаемость подконтрольных государственной ветеринарной службе товаров, что влечёт невозможность оперативного выявления источника распространения заболеваний животных, в том числе общих для человека и животных, — процитировали ведомство в газете.

Отмечается, что маркировка животных начнётся в ближайшее время. Ставить на учёт животных будут специалисты Государственной ветеринарной службы России.

Ранее NEWS.ru писал о том, что председатель комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Владимир Бурматов порекомендовал убрать из закона о маркировке домашних животных аквариумных рыбок. Кроме того, депутаты потребовали, чтобы чипирование животных было добровольным.