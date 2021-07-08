Законодатели разъяснили, что может называться российским шампанским

Термин «российское шампанское» может применяться только на территории РФ и к напиткам, произведённым в стране. Об этом рассказали авторы поправок в закон о виноделии, сообщает РБК.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет пояснил, что поправки приняты исключительно в интересах отечественного виноделия и будут способствовать развитию малых предприятий этой отрасли.

Согласно регламентам ЕС, шампанским может называться только то игристое вино, которое произведено во французском регионе Шампань по определённой технологии и из установленных сортов винограда.

Депутат Наталья Боева заявила , что российским шампанским может называться вино, произведённое в соответствии с особыми требованиями. При этом информация на бутылке позволяет отследить напиток «от лозы до бокала».

Парламентарий Константин Бахарев добавил, что поправки не могут отменить название «шампанское» и не создают препятствий для его ввоза из-за рубежа.

Ранее на принятие в России поправок в закон о виноделии, которые предусматривают использование понятия «шампанское» только для произведённых в РФ игристых вин, отреагировала компания Moet Hennessy. Там решили приостановить поставку своей продукции в Россию. В союзе виноделов РФ назвали такой шаг шантажом, а гендиректор INFOLine Иван Федяков предположил, что большинство россиян просто не заметят отсутствие в магазинах вин Moet Hennessy.