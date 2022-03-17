Закон об ответственности за фейки предложили распространить на госорганы

Депутаты от партии «Единая Россия» подготовили поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, расширяющие ответственность по закону о фейках об использовании Вооружённых сил, а также за их публичную дискредитацию. Как сообщил в Telegram один из авторов поправок Александр Хинштейн, наказание за публичное распространение заведомо ложной информации должно касаться не только российской армии, но и любых государственных органов, действующих за рубежом. Эти поправки могут быть рассмотрены Госдумой уже на следующей неделе.

Все, кто защищают интересы России за её пределами — неважно, носят они погоны или нет — должны быть надёжно защищены от любых провокаций, лжи и «чернухи», — подчеркнул Хинштейн.

Закон об уголовном наказании за фейки о действиях Вооружённых сил РФ был подписан 4 марта президентом России Владимиром Путиным. Речь идёт о фактах, которые дискредитируют российских военных. В тексте документа указано, что призывы к антироссийским санкциям также наказуемы. Нарушителям грозит штраф в размере от 700 тысяч рублей либо заключение под стражу на срок до трёх лет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что необходимость закона продиктована «абсолютно беспрецедентной информационной войной» против России в связи со спецоперацией на Украине.