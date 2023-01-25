Заклеившая рот школьнику учительница в Екатеринбурге ушла на больничный

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В департаменте образования администрации города Екатеринбурга в разговоре с NEWS.ru отреагировали на инцидент в гимназии № 94, где учительница заклеила третьекласснику рот скотчем. Как рассказали в ведомстве, со вчерашнего дня преподаватель находится на больничном. Ведется внутренняя проверка.

Ведется внутренняя проверка. Об итогах проверки департамент оповестит. Сама учительница со вчерашнего дня находится на больничном, — рассказали в департаменте.

Мама ученика рассказала, что в элитной гимназии № 94 в Екатеринбурге учительница заклеила рот скотчем ее ребенку. Об инциденте она случайно узнала из родительского чата. По словам женщины, преподавательница так же относится к другим школьникам, в том числе бьет их тряпкой. Она считает, что такой человек контактировать с детьми не может. Самого мальчика начали травить в школе.

Администрация школы поговорила с учительницей, однако извинений не последовало. Руководство гимназии произошедшее комментировать отказалось.

Ранее в Краснодарском крае уволили учителя и по совместительству завуча, который возле школьной доски выпорол ремнем двух учеников. Каждый мальчик получил по пять ударов.