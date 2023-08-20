«Заказчик наслаждается безнаказанностью»: почему убийцы Дугиной на свободе Покушения на лидеров общественного мнения требуют серьезного анализа и подготовленной реакции

Фото: Антон Великжанин, «Москва 24»/ АГН «Москва»

Церемония прощания с журналистом и политологом Дарьей Дугиной

Год назад была убита Дарья Дугина, поддерживавшая проведение специальной военной операции России на Украине. Ее смерть не была последней. Вскоре в глубоком российскому тылу произошла серия других дерзких нападений, объектами которых стали другие сторонники СВО: блогер Владлен Татарский и писатель Захар Прилепин. Как единомышленники продолжают дело Дарьи Дугиной и как российские силовые структуры могут нейтрализовать угрозы жизням лидеров общественного мнения — в материале NEWS.ru.

Чем закончилось расследование убийства Дугиной

Ровно год назад, 20 августа 2022 года, взрывом бомбы, прикрепленной к днищу личного автомобиля, была убита журналист и общественный деятель Дарья Дугина. 29-летняя девушка возвращалась домой на машине с фестиваля в Подмосковье. Взрыв прогремел на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы.

Убийство могло быть двойным: отец Дарьи, философ Александр Дугин, должен был ехать в одной машине с дочерью. Но перед выездом с фестиваля, где они были вместе, Дугин, которого многие на Украине считали провозвестником, идеологом СВО, случайно пересел в другое авто.

Исполнители были определены по горячим следам: по данным СК РФ и ФСБ, за нападением стояли украинские спецслужбы. Прикрепила мину к автомобилю гражданка Украины Наталья Вовк, офицер Службы безопасности Украины. Сразу после покушения Вовк, которая находилась в России вместе с дочерью, выехала в Прибалтику.

Позднее Следственный комитет России установил личность полицейского, который за деньги собирал информацию о Дугиных и передавал ее будущим убийцам. Как заявил глава СК Александр Бастрыкин, полицейский Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури, сообщнику Вовк, информацию о жертве из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции.

Кроме того, Бастрыкин сообщил, что мощность взрыва, которым была убита Дугина, соответствовала 500 граммам в тротиловом эквиваленте.

В мае нынешнего года шеф Главного разведуправления Украины (военной разведки) генерал Кирилл Буданов признался, что за убийством Дугиной и блогера Владлена Татарского, за покушением на писателя Захара Прилепина стоят киевские спецслужбы.

Фото: ФСБ РФ Автомашина Mini Cooper, используемая, по версии ФСБ РФ, главными подозреваемыми по делу об убийстве Дарьи Дугиной гражданами Украины Натальей Вовк и Богданом Цыганенко

«Она была просто выразителем определенной гражданской позиции»

«Дугина была первой. Потом мы видели убийство блогера Владлена Татарского и покушение на писателя Захара Прилепина, — напомнил в разговоре с NEWS.ru генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. — Киев с 2014 года обвинял и донецких, и луганских жителей в том, что они — террористы, но на моей памяти нет ни одного теракта, который был бы совершен Донецком или Луганском на Украине. Ни Дугина, ни Татарский, ни Прилепин не совершали ничего подобного».

Он отметил, что когда речь идет о боевых операциях, то мишенью для покушений бывают военные, командиры, а объектами диверсий — склады, штабы и другие военные объекты. «Украина же избрала путь покушений на лиц, просто высказывающих отличную от киевской точку зрения», — отмечает генерал.

Он напоминает, что Дарья Дугина не была военнослужащей, никто не мог сказать, что у нее «руки запятнаны в чужой крови», — она была просто выразителем определенной гражданской позиции. «И если на таких людей покушаются, то мы с вами понимаем, что это и есть настоящий терроризм. Мы имеем дело с государственным террором, поскольку за спиной убийц стоит государство в лице политического руководства Украины», — подчеркнул Михайлов.

«Организаторы расправы избежали расплаты»

Руководитель отдела обозревателей информагентства Regnum Михаил Мошкин, близко знавший Дугину, в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что для пособников покушения надо ужесточить наказание. По его словам, «убийца Дугиной наслаждается свободой и безнаказанностью».

«Само по себе трагично то, что убийца, ее пособники и, главное, организаторы расправы избежали расплаты. Сейчас правоохранители после неоднократных просьб правозащитников, возможно, ужесточат наказание гаишнику, благодаря которому убийцы получили данные о Даше. Но установленные исполнители и заказчики наслаждаются свободой и безопасностью», — возмущается Мошкин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Церемония прощания с журналистом и политологом Дарьей Дугиной

Что можно противопоставить тактике украинской агентуры

Единственной эффективной мерой противодействия в случае с государственным террором остается ликвидация центров принятия решений в тылу противника, считает генерал Михайлов.

«Мы не можем отвечать ударом на удар в стиле Украины. Условно говоря — они взорвали человека в автомобиле. Так что, давайте и мы также взорвем какого-нибудь украинского политика? Мы не проводим подобные акции, хотя, наверное, возможности есть. Считаю, единственный выход тут — уничтожение вражеских центров принятия решений», — пояснил генерал.

По его мнению, это должно касаться не только армейского командования, но и тех людей из спецслужб или националистических организаций, которые, предположительно, готовят новые покушения на общественных деятелей России.

Кто из российских деятелей стал целью покушений

В марте ФСБ заявила о предотвращении покушения на основателя компании «Царьград» предпринимателя Константина Малофеева. Судя по обнародованному спецслужбой видео, устранение бизнесмена планировалось по той же схеме, которую использовали при убийстве Дугиной: неизвестные собирались подорвать автомобиль с помощью прикрепленного к нему взрывного устройства.

Как заявил NEWS.ru глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, «это уже не первый случай, когда украинские спецслужбы решили ликвидировать кого-то из ярких представителей российских СМИ». Он напомнил, что «в прошлом году были попытки ликвидировать Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян и других».

Блогер Владлен Татарский погиб в апреле при взрыве в одном из кафе Петербурга. В мае в Нижегородской области автомобиль писателя Захара Прилепина был подорван с использованием противотанковых мин. Писатель получил ранения, его водитель скончался.

В июле ФСБ сообщила о сорванном покушении украинских спецслужб на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. По данным ведомства, задержанные признались в преступном замысле, их соратники открестились от сотрудничества с Украиной.

Кроме того, стало известно о раскрытии сети агентов Главного разведуправления Украины, которые готовили покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя местного парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Церемония прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским

Память о Дугиной хранят в Донбассе и в Крыму

Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада, которая также была хорошо знакома с Дугиной, рассказала NEWS.ru о том, как в России хранят память о Дарье. «Открыт университет имени Дарьи Дугиной, ее именем названы улица, скверы, аллеи. В конце прошлого года в Общественной палате учредили медаль имени Дугиной „За верность русскому миру и традиционным ценностям“. Внесено предложение учредить Международную молодежную премию „Русский фронтир“ имени Дугиной», — перечислила Тэрада.

По ее словам, память о Дугиной чтят не только в России. В других странах в честь Дарьи тоже учреждены премии, проводятся мероприятия, о ней пишут книги, ей посвящают стихи, ее увековечили в картинах, скульптурах. «Дашенька жива как в наших сердцах, так и во всем, что нас окружает», — подчеркнула Тэрада.

Деятельность Дугиной по противодействию украинскому национализму продолжают правозащитные организации, созданные при поддержке Дарьи, добавляет Тэрада. «В частности, это борьба за восстановление прав духовенства и прихожан УПЦ. В целом мы всегда стремимся оказать любую посильную помощь для победы нашей страны — России», — отметила собеседница.

Михаил Мошкин добавляет: память, боль о Дарье Дугиной остается живой в обществе. «В моей ленте буквально каждый день кто-нибудь да выложит фото, цитату или трек Дашиной группы Dasein May Refuse. То, что появляются картины и фильмы о ней, хорошо. Но для меня, пожалуй, важнее, что недавно в Донецке вышла книга Дашиных дневников („Топи и выси моего сердца“). В Крыму вышел посвященный ей сборник прозы и поэзии, а в Москве — книга философских эссе „Великое русское исправление имен“. Будем помнить», — подытоживает Мошкин.

Читайте также:

Симоньян, Собчак, Прилепин: фото россиян, на которых покушалась СБУ

Хотели взорвать, как Дугину: что известно о покушении на Малофеева

Подставили или завербовали? Кто такая «террористка» Дарья Трепова

Для философа Дугина на Украине нашли две уголовные статьи

Военэксперт предупредил россиян о новых атаках украинских беспилотников