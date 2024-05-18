Захвативших эстонский THeMIS бойцов хотят наградить ЦАСТ хочет выплатить 2 млн рублей захватившим эстонский THeMIS бойцам

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global look Press

THeMIS

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) намерен наградить российских бойцов, захвативших наземный необитаемый аппарат THeMIS эстонского производства в зоне спецоперации, сообщил руководитель ЦАСТ Руслан Пухов в беседе с ТАСС. Он уточнил, что организация собирает все необходимые подтверждения, награда составит 2 млн рублей.

Центр готов выплатить 2 миллиона бойцам, захватившим эту платформу. В ближайшее время мы приступим к консультациям с Минобороны для того, чтобы доподлинно установить все обстоятельства, — сообщил Пухов.

Эстонская компания Milrem Robotics начала поставки Украине THeMIS в 2022 году. Пухов уточнил, что вознаграждение будет выплачено, если аппарат не сильно поврежден и пригоден для исследований. Известно, что платформа предназначена для перевозки грузов, также на нее можно устанавливать пулеметы, пушки и установки для Javelin.

Ранее Telegram-канал «Два майора» сообщил, что ВС России в качестве трофея захватили роботизированную платформу THeMIS Cargo, использовавшуюся украинскими войсками. На опубликованных каналом кадрах видно, что технику посекло осколками.