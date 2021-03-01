Захарова оценила реакцию Киева на инцидент у генконсульства в Петербурге

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Максим Топилин, ранее возглавлявший Пенсионный фонд России, получил новую должность. Теперь он будет работать старшим советником генерального директора РЖД. Об этом в понедельник, 1 марта, в разговоре с журналистами сообщили представители государственной компании.

За свою карьеру Топилин был на руководящих должностях не только в ПФР (с 22 января 2020 года по 11 февраля 2021-го). Также он возглавлял Федеральную службу по труду и занятости....