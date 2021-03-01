Захарова оценила реакцию Киева на инцидент у генконсульства в Петербурге

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о протесте украинской стороны, последовавшем после нападения на сотрудника консульства страны в Санкт-Петербурге. По её словам, такая реакция вызывает недоумение.
Захарова отметила, что у Украины нет никаких оснований для протеста в адрес России.
В Киеве, видимо, решили придать инциденту иное звучание, вписать его в общий контекст антироссийской риторики. МИД России получил ноту протеста МИД Украины, а представительство МИД России в Санкт-Петербурге — ноту украинского генконсульства, — указала Захарова.
Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что представители российских органов власти сделали всё правильно. На данный момент принимаются все меры для расследования произошедшего,
Ранее NEWS.ru писал, что украинское Министерство иностранных дел выразило протест России в связи с покушением на убийство сотрудника генерального консульства страны в Санкт-Петербурге, рассказал представитель ведомства Олег Николенко. Он рассказал, что российские силовики не предотвратили случившееся и должным образом не отреагировали на инцидент. В связи с этим украинский МИД потребовал всестороннего расследования ЧП, наказания виновных и обеспечения охраны дипломатических представительств Украины.