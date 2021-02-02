Захарова высказалась о действиях посольств в ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/1a569254-6579-11eb-bba9-96000091f725_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала действия зарубежных посольств в ситуации с судом над оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Напомним, слушание началось 2 февраля.

Захарова отметила, что по каждому отдельному случаю внешнеполитическое ведомство РФ подготовит свой план действий.

Они уже следуют, эти меры. Это были и соответствующие демарши послам, это были и ноты протеста. Эта работа продолжается. Мы по каждому случаю будем работать и работаем, — передаёт слова представителя МИД РИА Новости.

2 февраля в Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского суда столицы, на котором решается вопрос об изменении меры пресечения оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше». На заседание суда приехали дипломаты из Германии, Нидерландов, Чехии, Литвы, Латвии, Польши, Норвегии, Канады, Швейцарии. При этом от Польши и Швейцарии на процессе находятся по два человека.

Ранее NEWS.ru писал, что на заседании Мосгорсуда в отношении какого-либо россиянина никогда не присутствовало такое количество иностранных дипломатов, как на заседании по делу Алексея Навального, об этом заявила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

По её словам, сотрудники посольств и послы иногда посещают открытые судебные заседания, которые проходят в отношении граждан иностранных государств. Обычно на суде присутствуют один или два представителя посольства.