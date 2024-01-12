Захарова: РФ решает вопросы с безопасностью проведения выборов за рубежом Захарова: Россия готова провести выборы в том числе в недружественных странах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия прорабатывает вопросы безопасности проведения президентских выборов за рубежом со всеми странами, в том числе с недружественными, рассказала, отвечая на вопрос NEWS.ru, представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что в таких государствах российские дипломаты сталкиваются с препятствиями по этому поводу.

Каким образом [чинятся препятствия]? Всякими способами. В первую очередь не обеспечивают безопасность. Проходят там не митинги и не протесты, а экстремистские акции: выбиваются окна, поджигаются наши учреждения «коктейлями Молотова», осуществляются акции телефонного терроризма, психологическое запугивание, акты нападений на наших сотрудников и членов их семей. И на все это не дается должной реакции, — сказала Захарова.

Она пояснила, что МИД РФ обращался непосредственно к властям государств по всем линиям, требуя предпринять меры правоохранительного и законодательного порядка.

К сожалению, во многих странах мы видим, что именно такое негативное отношение к российскими дипломатам и российским зарубежным объектам является частью сознательной политики самых недружественных режимов, — подчеркнула дипломат.

Тем не менее представитель МИД заверила, что выборы президента РФ за рубежом будут проводиться обязательно, а в какой форме, станет понятно до конца января. Захарова добавила, что тогда официально по линии МИД России и по линии загранучреждений эта информация будет доведена до широкой общественности.

Ранее сообщалось, что в поддержку выдвижения действующего главы России Владимира Путина на новый срок с 23 декабря собрано более 1,3 млн подписей. Такие данные привела сопредседатель избирательного штаба Марьяна Лысенко.