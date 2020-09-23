Захарова: Россия никогда не обладала отравляющим веществом «Новичок»

https://static.news.ru/photo/4dd2c874-fdae-11ea-95e5-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: mid.ru

Советский Союз и Российская Федерация никогда не проводили исследований по созданию отравляющего вещества «Новичок». Об этом 23 сентября на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат ответила на вопрос о том, как согласуются утверждения о том, что «Новичка» у России никогда не было, со словами главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, что запасы вещества уничтожили.

Ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок под условным названием «Новичок» никогда не осуществлялось. Позиция РФ и положение дел в этом вопросе каких-либо изменений не претерпели, — отметила Захарова.

По её словам, многочисленные рассуждения на данную тему частных лиц и неточные интерпретации СМИ заявлений представителей органов власти РФ не нуждаются в комментариях.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ранее заявил, что на данный момент в России уничтожены все запасы отравляющего вещества группы «Новичок». По его словам, они были ликвидированы согласно протоколам Организации по запрещению химического оружия. Данный факт, отметил Нарышкин, зафиксировали в установленном порядке.

Ранее стало известно, что три независимых европейских лаборатории обнаружили в пробах оппозиционного политика Алексея Навального, 7 сентября вышедшего из комы в немецкой клинике Charité, следы «Новичка». Нарышкин, комментируя версию о производстве «Новичка», отметил, что все запасы вещества в РФ уничтожены, поэтому в организме оппозиционера на момент вылета из РФ отравляющих веществ не было.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию.

Международное сообщество требует расследования случившегося от властей России: вещества из группы «Новичок» подпадают под Конвенцию по запрещению химоружия. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 15 сентября вышел первый пост в Instagram от его имени. Он сообщил, что «почти ничего не умеет», но накануне смог «сам дышать». 19 сентября в аккаунте соцсети появилось фото Навального на лестнице. В кадре он стоит один, опираясь на перила. 22 сентября оппозиционера выписали из клиники, писал NEWS.ru.