Захарова: Россия не будет запрещать въезд в страну простым европейцам

Россия ограничит въезд представителям властей Евросоюза в качестве зеркальной меры, но не станет «отыгрываться» на обычных европейцах, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что запрет не будет распространяться на иностранцев, которые уже находятся на законных основаниях на территории России.

Несмотря на попытки Запада усложнить контакты, разрушить культурные, деловые связи, российская сторона не намерена отыгрываться на рядовых европейцах, даже если это стало бы логичным ответным шагом, — сказала она.

28 марта министр иностранных дел Сергей Лавров объявил, что Россия ограничит въезд для граждан «недружественных» стран. По его словам, это решение будет оформлено в виде президентского указа. Одновременно с этим будет облегчён порядок въезда и пребывания в России граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые оказались на территории Украины. Им будет предоставлена возможность беспрепятственного возвращения в свои страны.

Правительство РФ 7 марта утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении России, а также её компаний и граждан недружественные действия. В список вошли 27 государств Евросоюза, США и Канада, Великобритания (включая подконтрольные территории), Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Черногория, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония и Украина. В реестр внесены Япония, Южная Корея, Сингапур и Микронезия, а также остров Тайвань.