Захарова рассказала об ответе РФ на снятие ограничений по оружию для Киева Захарова: РФ даст соразмерный ответ на снятие ограничений по оружию для Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Россия будет давать соразмерный ответ на фоне призывов снять ограничения на применение Украиной западного оружия, заявила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва обеспечит безопасность россиянам.

Ответ ВС РФ на удары по мирным гражданским объектам будет соразмерным, безопасность РФ будет обеспечена, как сказал президент России Владимир Путин, за счет создания санитарной зоны на Украине, — заверила Захарова.

Ранее стало известно, что в США на уровне администрации Белого дома ведутся консультации о возможном разрешении Украине наносить удары по объектам, которые находятся на территории России. Решение еще не принято, просчитываются варианты и последствия.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. Глава Альянса также подчеркнул, что военный блок не планирует отправлять своих военнослужащих на помощь ВСУ.

В марте Владимир Путин пообещал работать над обеспечением безопасности жителей приграничных территорий. Он также выразил благодарность и восхищение жителям Белгородской области и других регионов рядом с Украиной.