Захарова рассказала о российском комплексе ответных мер на санкции Запада Захарова: Россия разрабатывает комплекс ответных мер на санкции США

Мария Захарова / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия разрабатывает целый комплекс мер в ответ на санкции со стороны стран Запада. Об этом в эфире Первого канала рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В настоящее время уже появилось первое понимание, какими будут ответные ограничения.

Мы сейчас разрабатываем комплекс мер, уже есть первое понимание, но без согласования со всеми заинтересованными сторонами я бы не хотела об этом говорить. Не потому, что я хочу потянуть эту интригу, абсолютно, но потому что мы действительно согласовываем это со всеми, кто на своем участке отвечает за эти вопросы, — сказала дипломат.

Ранее Сбербанк и ВТБ оценили потенциальные потери от участия в мерах господдержки экономики, принятых или готовящихся к принятию в ответ на санкции западных стран. По их данным, совокупные убытки крупнейших банков, которые находятся под жёсткими ограничениями, могут составить почти 600 млрд рублей. В письме главы Сбербанка Германа Грефа и главы ВТБ Андрея Костина в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина отмечается, что целый ряд решений правительства, принятых и обсуждаемых в настоящее время, не являются рыночными, что наносит значительный финансовый ущерб банковскому сектору.