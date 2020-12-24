Захарова рассказала о главном преимуществе России в «войне вакцин»

https://static.news.ru/photo/990c40be-1235-11ea-a25a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Информационная «война вакцин» началась во всём мире, и главным преимуществом России в этой войне является правда об отечественных достижениях. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Часть этой жуткой реальности — это, конечно, война вакцин, и всего того, что связано с чёрным пиаром в отношении российских усилий или блокированием информации о российских достижения. [Сила России] в правде, как всегда, правде о наших достижениях, — приводит ТАСС слова Захаровой.

Она отметила, что в западных СМИ много «домыслов» и «откровенной чуши» про российские вакцины от коронавируса. При этом Захарова подчеркнула, что «война вакцин» — это война политиков, но не учёных.

Когда не нашли ничего, за что можно было бы уцепиться, придумали «гениальную» вещь: сказали о том, что Россия плохая, потому что она сама проводит кампанию дезинформации в отношении западных вакцин. Это уже просто нелепость какая-то, — заключила Захарова.

24 декабря глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что испытания первой российской вакцины «Спутник V» на пожилых людях успешно завершены. Результаты представлены в Минздрав. Учёный также заверил, что «Спутник V» способен защитить от новой мутации COVID-19, обнаруженной в Великобритании.

Как сообщал NEWS.ru, самолёт с первой партией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыл в Аргентину. Всего в южноамериканскую страну было передано 300 тысяч доз препарата.