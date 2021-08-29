Захарова рассказала, как соцсети борются с её подписчиками

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что западные соцсети «скручивают счётчик» подписчиков её аккаунтов, несмотря на размещение востребованных у аудитории материалов.

Обожаю смотреть, как западные социальные сети <...> борются с моими подписчиками. Очень увлекательное зрелище. Несколько лет назад думала, что мне кажется. Представляете, берёшь какую-то очередную тысячу подписчиков, цифра держится пару дней, а потом у тебя, несмотря на размещение интересного материала, количество подписчиков начинает снижаться, — рассказала дипломат на дискуссии в рамках Российской креативной недели.

Захарова считает, что движки и модераторы социальных сетей на Западе в ручном режиме начинают «скручивать счётчик». По её словам, в МИД России «давно доказали всем, что даже очень неэмоциональный контент, неэмоциональное содержание, действительно имеющее некое ограничение, может быть интересно».

Ранее социальная сеть Twitter сообщила об удалении 100 якобы связанных с Россией аккаунтов, обвинив их в нарушении правил платформы. В Twitter утверждают, что раскрыли сеть из 69 аккаунтов, которая была связана с РФ и пыталась «подорвать веру в Североатлантический альянс и его стабильность». Ещё 31 «российский» аккаунт был удалён, потому что владельцы якобы хотели повлиять на Соединённые Штаты и Евросоюз.