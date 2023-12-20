Захарова рассказала, чем Москва и Минск ответят на агрессию Запада Захарова: Москва и Минск ответят на агрессию Запада развитием интеграции

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Белоруссия и Россия могут противопоставить агрессивной политике стран НАТО интеграцию и внутреннее развитие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В интервью телеканалу «Беларусь 1» дипломат заявила, что Москва и Минск уже начали работу в этом направлении.

Можно и нужно делать. И это делается, — подчеркнула Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Захарова заявила, что наибольший вред новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, как и все предыдущие, нанесет самому ЕС. По ее словам, за решения Брюсселя по ограничениям, а также членству в ЕС Украины и Молдавии придется расплачиваться населению сообщества. Ресурсы объединения, необходимые для внутреннего развития, направляются на обслуживание интересов США, в том числе их военно-промышленного комплекса, в результате чего Евросоюз под давлением Штатов стремительно теряет политический и экономический вес, резюмировала дипломат.

Также представитель МИД предложила заменить в публицистической риторике слово «санкции» на термин «торговые войны». По ее мнению, Запад первоначально развязал против России торговую войну, которую потом перевел в гибридную, через которую «мир еще не проходил».