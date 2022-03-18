Захарова раскритиковала программу Польши по «дерусификации экономики»

Программа правительства Польши по «дерусификации экономики» - это сегрегация и национализм, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что страна займётся дерусификацией своей экономики, в частности, откажется от российских энергоносителей.

Вот так сегодня выглядят сегрегация и национализм, - отметила Захарова.

Как отметил ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, Польша давно идёт к прекращению торговли с Россией, но до сих пор этого не происходит. По его словам, когда Варшава призывает Евросоюз отказаться от российских энергоресурсов, то она не торопится это сделать в частном режиме, но в этом случае возникнет вопрос разрыва контрактов и последствий.

Он также подчеркнул, что Польша говорит, что собирается покупать российский газ по истечении текущего контракта, при этом текущий контракт заканчивается только в декабре 2022 года. То есть Польша говорит, надо отказаться, а сама собирается покупать.