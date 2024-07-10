Захарова против Пугачевой, пленные чеченцы, отмена ЕГЭ: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/ТАСС

Представитель МИД России Мария Захарова ответила на новую публикацию певицы Аллы Пугачевой об атаке на Киев, министр по национальной политике и внешним связям РЧ Ахмед Дудаев отреагировал на видео с пленными чеченцами, Рособрнадзор рассказал, какой будет реакция школьников на отмену ЕГЭ — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Захарова известной поговоркой ответила Пугачевой

Представитель МИД России Мария Захарова жестко ответила певице Алле Пугачевой после ее заявления об ударе по киевской больнице, в котором та упомянула Бога. В своем Telegram-канале Захарова написала, что Бог без Пугачевой разберется в этой ситуации.

«Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется — не Тимошка, видит немножко», — отметила дипломат.

До этого Пугачева в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) написала, что Бог терпелив, но предел есть у всего. Таким высказыванием она прокомментировала падение ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в трагедии российские войска. Минобороны РФ отвергло слова украинской стороны и сообщило, что армия бьет по объектам военной промышленности.

Муж артистки Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) также отреагировал на случившееся. Он назвал происходящее бесконечным адом и выразил соболезнования семьям погибших.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг обвинения в том, что Россия нанесла удар по больнице в Киеве. Он заявил, что Россия не атакует гражданские объекты, а бьет по критической инфраструктуре и военным целям, связанным с потенциалом ВСУ. На «Охматдет», по его словам, упала «антиракета».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

После заявления Пугачевой об обстреле детской больницы в Киеве депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что ее следует признать иностранным агентом. По его словам, которые приводит РИА Новости, артистка высказалась оскорбительно в отношении Вооруженных сил России.

«В связи с этим, конечно, Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации, как это положено за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и работу на западную пропаганду», — отметил депутат.

По его мнению, Алла Пугачева не должна получать денег из России, так как она поливает страну грязью. Алексей Журавлев выразил уверенность, что за рубежом исполнительница никому не интересна, а предателей нужно «бить по кошельку». Признать артистку иностранным агентом должны, так как «ее антироссийская позиция публична», считает парламентарий.

«Сейчас запрещено размещать у иноагентов рекламу и финансировать их действия из российских источников — не раз говорил, что предателей нужно бить по самому дорогому, что у них есть, по кошельку. Уверен, что большая часть заработка Пугачевой до сих пор шла из России, за рубежом уж точно ее творчество никому не интересно. Потеряв связь со своей страной и обливая ее грязью, она не должна и жить за ее счет», — заявил Журавлев.

Парламентарий добавил, что следующим шагом должно стать исследование постов Пугачевой на предмет присутствия в них дискредитации российской армии. Именно этим, заявил он, займутся сейчас правоохранительные органы, поскольку «это уголовная статья, которая предполагает тюремный срок до пяти лет».

«В законе не предусмотрен определенный срок, отведенный именно на процедуру признания иноагентом. Это ведь все равно что следствие будет идти до тех пор, пока вина подозреваемого не будет доказана либо, наоборот, опровергнута. Не думаю, что в случае с Пугачевой есть смысл в длительных разбирательствах, потому что ее антироссийская позиция публична», — указал депутат.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

Продюсер и композитор Вадим Цыганов назвал народную артистку СССР «израильским рупором» из-за публикации в социальных сетях фотографии украинского ребенка после падения ракеты на детскую больницу в Киеве. Он посоветовал Пугачевой выкладывать реальные вещи, которые не требуют доказательств, в частности разрушенные после атак больницы и детей из сектора Газа.

«Пусть она сектор Газа разбомбленный, 10 детей выкладывает, это я ей советую. Если она реалист такой, пусть выкладывает реальные вещи. А здесь еще надо доказать все. А вот ХАМАС и детские больницы — там даже доказательств не надо. Пусть она выкладывает именно эти ролики, которые доказаны. Вот мои пожелания к госпоже Брошкиной. То есть уже надо определиться, кто ты — Киркорова, Брошкина, Галкина, Палкина», — высказался Цыганов.

Он подчеркнул, что Пугачева не является «рупором русского человека». Цыганов считает, что Примадонне, которая долгое время проживала в Израиле, стоит именно там заниматься своими вещами.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с NEWS.ru отметил, что уехавшие из России артисты делают все, чтобы убедить аудиторию в плохом отношении к РФ. Таким образом он отреагировал на пост Пугачевой в соцсетях с обращением к «терпеливому Богу».

«Многие уехавшие из России актеры, певцы, певицы и прочие представители творческого сообщества делают все возможное, чтобы убедить какую-то часть своей целевой аудитории в том, что они продолжают плохо относиться к России. Цель эта, на мой взгляд, нравственно сомнительная, демонстрирует презрение, стремление дистанцироваться от своих соотечественников, уже бывших. Совершенно все равно, какие речевые обороты они используют», — заявил Кипшидзе.

Соратник Кадырова жестко отреагировал на видео с пленными чеченцами

Чеченский министр по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев опубликовал в Telegram-канале видео с пленными бойцами ВСУ. Таким образом он ответил на интервью украинского блогера Дмитрия Карпенко с чеченцами, попавшими в плен. Дудаев назвал Карпенко «нацистским отродьем» и заявил, что между чеченцами и украинцами есть принципиальная разница.

Так, отметил министр, два чеченца попали в плен к противнику, когда находились в бессознательном состоянии, они были контужены. Бойцы ВСУ же, практически весь состав 5-й штурмовой бригады, сдались ВС РФ добровольно.

На видео Дудаев показал ту самую 5-ю штурмовую бригаду ВСУ, которая подтвердила его заявления. По его словам, все они сбежали от оккупации нацистским режимом, от «элгэбэтэшной идеологии» (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Ахмед Дудаев

Военный эксперт Василий Дандыкин в свою очередь заявил: главное отличие Вооруженных сил России от украинской армии заключается в том, что российские военные не наносят удары по пляжам, где отдыхают мирные жители. По его словам, ВСУ целенаправленно преследуют гражданские автомобили при помощи беспилотников.

«В отличие от ВСУ, Россия не бьет по пляжам, где отдыхают взрослые и дети. Вот и главный показатель: мы детей не убиваем, что ВСУ делают. ВСУ специально гоняются на беспилотниках за машинами, где находятся гражданские люди», — заявил Дандыкин.

Военэксперт подчеркнул, что жесткость украинских солдат по отношению к мирному населению могут подтвердить все, кто был в зоне проведения специальной операции. Дандыкин также предположил, что российские военные предпочитают не сдаваться в плен противнику именно по этой причине.

Поддержат ли школьники отмену ЕГЭ?

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с ТАСС заявил, что учащиеся школ никогда не согласятся на отмену ЕГЭ в пользу традиционной системы аттестации. По его словам, они понимают, что в этом случае число экзаменов увеличится для них в несколько раз.

«Я уверен, они никогда не подпишутся на то, что было в прошлом. Смысл старой системы заключался в том, что надо было сдать как минимум шесть экзаменов в школе — да, в родной школе своим учителям, но это были экзамены. И как минимум три экзамена надо было сдавать в университет или институт, в который ты хочешь поступить. <...> Это хорошо, если ты живешь в столице, недалеко от высшего учебного заведения, и в течение двух недель на три экзамена приходишь и сдаешь. Кстати, абсолютно незнакомым людям, и не просто учителям в школе, а профессорам», — сказал Музаев.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов был внесен в Государственную думу парламентариями от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — За правду» в июне этого года. Его планируется рассмотреть в октябре.

При этом заслуженный учитель России Евгений Ямбург считает, что в ЕГЭ нужно внести некоторые изменения. Как он отметил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», нужно сделать так, чтобы в зачет шел лучший результат из всех попыток сдачи экзамена.

«В этом году мы увидели новацию — детям разрешили пересдать экзамен. Но новый результат всегда заменял предыдущий. Это стоит изменить. Если парень сдал русский язык первый раз на 58 баллов, то пусть после второй попытки в зачет идет наилучший результат», — объяснил эксперт.

Учитель отметил, что так ребенку будет не страшно пересдавать экзамен, пользуясь вторым шансом. Кроме того, в экзамене по литературе может появиться устная часть, как в экзамене по английскому языку, добавил Ямбург.

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