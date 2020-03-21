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В связи с распространением коронавируса в России Министерство культуры дало рекомендации о временном прекращении деятельности кинотеатров в стране. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, рекомендуется приостановить деятельность для посетителей с 23 марта, — цитирует Минкультуры РФ ТАСС. По состоянию на 22 марта общее число заражённых коронавирусом увеличилось до 310...