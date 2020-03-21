Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова немецкого журналиста, в которых он критикует поздравления телеканала ARD в адрес министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова, цитатой юбиляра.
Пожалуй, процитирую того же Сергея Викторовича. Но не вслух, — привели слова Марии Захаровой в ТАСС.
Сотрудники московского отделения немецкой телекомпании ARD опубликовали в социальных сетях поздравления главы МИД с 70-летним юбилеем. Однако немецкое издание Bild посчитало пост «немыслимым скандалом» на фоне пандемии коронавируса. Журналисты издания отметили, что российская стороны ведёт «гибридную войну против Запада» и распространяет ложную информацию, «теории заговора, касающиеся COVID-19», писал NEWS.ru ранее.