Захарова потребовала от ОБСЕ осудить действия Германии против RT

ОБСЕ необходимо осудить поведение главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида из Германии из-за его действий против телеканала RT, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале. По ее словам, отказ без причины выдавать лицензию на вещание RT DE — это уже «не цензура, это преследование».

Она заметила, что ФРГ изначально исключила выдачу лицензии RT DE на вещание со своей территории, затем надавила на Люксембург, чтобы и он тоже не разрешил транслировать сигнал.

А теперь ФРГ прямо угрожает телеканалу. Это уже не цензура, это преследование. ОБСЕ так и будет молчать? — написала она.

Захарова отметила, что по словам главы европейского органа по надзору за СМИ гражданина ФРГ Тобиаса Шмида, новый канал RT вызывает раздражение и что «о нём позаботятся». В связи с этим она обратилась к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру с требованием решительного осуждения подобного поведения.

Пошла пощёлкаю пультом, о ком из иностранных СМИ нам тоже можно было бы «позаботиться». На всякий случай, — подчеркнула дипломат.

Ранее стало известно, что медиарегулятор в Германии начал расследование в отношении российской сети RT. Её подозревают в нарушении правил вещания на территории страны. Директор медиаагентства Берлин — Бранденбург Ева Флеккен пояснила, что RT запустил онлайн-программу на немецком языке, не получив лицензии на вещание. По её словам, организаторы программы имеют время до конца 2021 года, чтобы «заявить о своей позиции».

Заместитель главного редактора RT Анна Белкина заявила, что претензии немецкого медиарегулятора к RT являются необоснованными. По её словам, иск предъявлен не каналу RT DE, который вещает из Москвы, а компании RT DE Productions, которая производит несколько программ для канала RT DE, но не осуществляет телевещание в принципе. Она пояснила, что у RT DE соответствующие лицензии имеются и получены они по местным законам.