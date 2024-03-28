Захарова посоветовала Дурову усилить безопасность штаб-квартиры Telegram Захарова: после слов Буданова нужно усилить безопасность штаб-квартиры Telegram

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в собственном Telegram-канале прокомментировала заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, назвавшего мессенджер Telegram проблемой для национальной безопасности страны. По ее мнению, безопасность штаб-квартиры Telegram следует срочно усилить.

После будaновских откровений Пaвел Дуров должен срочно принять меры по усилению безопaсности штaб-квaртиры компaнии и ее сотрудников в связи с возможной aтaкой зaпрещенной террористической оргaнизaции ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru), — написала Захарова.

В октябре 2023 года Буданов заявлял, что радиоэлектронная и киберразведка России находятся на максимально высоком уровне. Он также назвал имя человека, который всегда приносил Украине только проблемы. Это руководитель Пятой службы ФСБ Сергей Беседа.

В августе прошлого года Кирилл Буданов пообещал устраивать в Крыму новые теракты. По его словам, информацию о некоторых важных объектах РФ на полуострове ему передавали местные жители. Видео с угрозами «уничтожать захватчиков» появилось в преддверии Дня независимости Украины 24 августа.