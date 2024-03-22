Захарова ответила Трасс на слова об оружии и тактике для Украины Захарова назвала подстрекательством к терроризму слова Трасс об оружии Украине

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Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила высказывания экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, сделанные в интервью украинской прессе. Она усмотрела в словах бывшей английской чиновницы прямое подстрекательство к терроризму.

Экс-премьер Бритaнии Лиз Трaсс зaявилa, что СШA должны рaзрешить Укрaине использовaть для противостояния РФ «всевозможное оружие и всевозможные тaктики». Это прямое подстрекательство к терроризму! — написала российский дипломат.

Трасс также поддержала идею создания новых антироссийских альянсов, Объединенного экспедиционного корпуса и экономического аналога НАТО.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Дипломат ответил, что Россия не советует кому-либо проверять опытным путем ее готовность к адекватному и жесткому ответу.

По мнению Грушко, риски прямого конфликта кратно возрастут, если некоторые страны НАТО открыто зайдут на Украину индивидуально или в составе коалиции, о которой говорил Макрон. Дипломат также сказал, что для всего Евросоюза сейчас характерен агрессивно-конфронтационный курс. Причем его закрепляют в документах, которые будут иметь инерцию еще 10–50 лет, и в них открыто декларируется намерение нанести Москве «стратегическое поражение», указал он.