Захарова ответила на притязания Украины к Колобку Захарова рассказала о появлении на Украине сказочного персонажа Зелебобы

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в эфире «ТВ Центра» заявление украинской стороны о том, что персонаж Колобок является исконно украинским. Она отметила, что на Украине теперь появился новый сказочный персонаж — Зелебоба.

На Украине не было сказочного персонажа «Зелебобы». А теперь есть, — сказала представитель российского МИД.

Поводом для реакции стало сообщение Службы внешней разведки Украины в официальном аккаунте, где сказку о Колобке назвали частью украинского культурного наследия. В Киеве подчеркнули, что в русском языке нет слова «коло», означающего «круг» по-украински, и выразили мнение, что история Колобка является элементом национальной памяти и достоинства.

Ранее Захарова заявила, что Россия всегда будет помнить помощь КНДР в освобождении Курской области. По ее словам, северокорейские бойцы проявили стойкость и героизм, действуя вместе с российскими военными.

До этого она сообщила о подверженности Запада к «исторической амнезии». Москва будет делать все для сбережения своей исторической памяти. При этом Захарова призвала сохранять собственную историческую память и делать все для сбережения памяти о своих героях в мире.