https://static.news.ru/photo/9e1a1f26-ccae-11e9-8ea5-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала глупым решение Польши не приглашать Россию на мероприятия, посвящённые 80-летию начала Второй мировой войны.

В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла, — написала дипломат в Facebook.

Как ранее писал News.ru, замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Варшава хочет отметить годовщину начала войны в духе исторической правды. По его словам, Россию решено не приглашать из-за того, что Москва не заинтересована в его сохранении.

Позицию Польши осудили в Совфеде. Как заявил российский сенатор Франц Клинцевич, польские власти предпочитают заниматься «сведением счётов» вместо совместных размышлений над тем, как предотвратить повторение подобного.