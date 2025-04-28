Захарова объяснила, почему необходима денацификация Украины Захарова призвала к денацификации Украины в ответ на призыв бить детей

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Денацификация Украины необходима для защиты детей, использующих русский язык, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она отметила, что целью России является предотвращение насилия и дискриминации по языковому признаку.

Вот для этого и нужна денацификация Украины. Чтобы ни одна такая мертвая душа не смогла ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке, — написала представитель МИД.

Захарова также подчеркнула, что гордость за свою страну нельзя внушить силой или насилием. Поводом для комментария стало заявление украинского и советского актера Богдана Бенюка, который ранее призвал наказывать детей за использование русского языка.

Ранее экс-главы МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев больше не может полагаться на Вашингтон даже в среднесрочной перспективе. По его словам, украинские власти ошиблись, когда посчитали президента США Дональда Трампа бизнесменом, который встанет на сторону Украины, если получит выгодное предложение. Он отметил, что мир и близко не стоит к реальным переговорам по завершению конфликта на Украине.