Захарова назвала визит Пелоси пренебрежением США правами других стран Захарова: визит Пелоси на Тайвань нарушает обязательства США перед другими странами

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань демонстрирует пренебрежение Вашингтона правами других государств. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также отметила, что американские дипломаты в Китае «буквально проглотили языки», боясь гнева общественности. Так Захарова прокомментировала вызов посла США в КНР Николаса Бернса властями страны в связи с поездкой Пелоси.

Он [посол Николас Бернс] понимает, что своей провокацией США в очередной раз показали пренебрежение правами других государств. И теперь уж точно не американцам рассказывать про уважение международного права, если Вашингтон нарушил свои обязательства перед Пекином, — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что МИД Китая во вторник, 2 августа, вызвал посла США в КНР Николаса Бернса и выразил ему протест в связи с визитом спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Это первый визит американского политика подобного уровня на остров с 1997 года. По мнению спикера американской палаты представителей, её поездка не противоречит политике США в отношении Китая, однако Вашингтон выступает против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня. Сенатор также подчеркнула, что её приезд является «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Китай считает Тайвань своей провинцией. Руководство КНР активно выступает против каких-либо контактов властей Тайбэя с действующими чиновниками или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипотношения.