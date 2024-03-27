Захарова нашла у агентства Bloomberg «мать всех фейков» Захарова: Bloomberg выдал «мать всех фейков» о роли Киева в теракте в «Крокусе»

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Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в собственном Telegram-канале отреагировала на статью Bloomberg, в которой со ссылкой на четыре осведомленных источника сказано, что нет никаких доказательств причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». Инсайдеры заявили агентству, что среди представителей российской политической и деловой элиты почти никто в это не верит. Захарова оценила эту публикацию как «мать всех фейков».

Шедеврaльная новость. Просто мaть всех фейков. Особенно удaчно получилось, что онa вышлa именно сегодня, учитывaя, что Влaдимир Путин с утрa нaходился «в окружении» генерaльного прокурорa Игоря Крaсновa со всем центрaльным aппaрaтом Генпрокурaтуры, председaтеля Советa Федерaции Вaлентины Мaтвиенко, секретaря Совбеза Николaя Пaтрушевa, министрa обороны Сергея Шойгу, директорa ФСБ Aлександрa Бортниковa, — говорится в комментарии Захаровой.

Она напомнила, что Николай Патрушев и Александр Бортников дали интервью на тему вовлеченности США, Британии и Украины в трагические события в «Крокус Сити Холле».

Показания задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» подтверждают украинский след, заявил ранее директор ФСБ. Он уточнил, что специалисты будут и дальше прорабатывать эту версию, чтобы выяснить правду, реально участие украинской стороны или нет. Во всяком случае, пока есть основания говорить, что это именно так, подчеркнул глава ведомства.

Пострадавших под завалами после теракта в «Крокус Сити Холле» нет, доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву специалисты, работающие на месте трагедии. Спасательные и поисковые операции завершены.