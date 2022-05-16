Захарова: Москва даст Варшаве адекватный ответ на антироссийские выпады Захарова заявила, что Москва даст Варшаве адекватный ответ на антироссийские слова премьера Польши

Официальный представитель МИД России Мария Захарова / Фото MFA Russia/via Global Look Press

Москва даст адекватный ответ Варшаве на враждебные заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в отношении России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24». Она отметила, что многие высказывания коллег из недружественных стран являются агрессивными.

Как мы уже говорили неоднократно, на подобные выпады, которые мы квалифицировали как недружественные, многие из них явно агрессивные, будет дан соответствующий ответ, — сказала Захарова.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что русский мир является «чудовищной новой идеологией», его следует уничтожить. Это не первое скандальное заявление польского премьер-министра. Ранее Моравецкий сообщал, что русофобия стала в Европе доминирующим течением. По словам политика, то, что ранее называлось русофобией, сегодня уже воспринимается как реальность.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оголтелым и неприемлемым заявление польского премьера о необходимости полного искоренения Русского мира. Он подчеркнул, что эти слова стали квинтэссенцией ненависти к русским, которую разделяет общество Польши.