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Захарова: МИД РФ был готов к онлайн-формату работы ещё до пандемии

17:53, 17 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел России было полностью готово к переводу в онлайн-режим работы из-за пандемии коронавируса. В течение нескольких лет до этого оно наращивало свои возможности в этом направлении. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова во время онлайн-форума «Государство говорит».

Мы сделали всё для того, чтобы у нас за последние годы был весь арсенал возможностей — мы называем это цифровой дипломатией, онлайн-общением, — подчеркнула Захарова.

По её словам, после начала пандемии коронавируса МИД был полностью готов перенести весь объём мероприятий в онлайн-формат. Захарова напомнила, что дипломаты активно использовали информационные технологии для экономии сил и средств во время проведения мероприятий по всей стране.

Нам ничего не понадобилось [на момент начала пандемии]: строительство студии, специальных комнат, баннеров и так далее, — отметила представитель МИД.

По её словам, в министерстве всё было апробировано.

Захарова подчеркнула, что главным вызовом для МИД стало возвращения россиян из-за рубежа в период пандемии. Дипломаты столкнулись с проблемой, которую мир никогда не переживал. В посольства и в министерство обращались тысячи людей. С середины марта ведомство переформатировало работу территориальных департаментов, чтобы решить эту глобальную задачу, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что Захарова назвала идеологов антироссийских санкций несерьёзными людьми.

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