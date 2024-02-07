Захарова: МИД РФ активно работает с Эквадором по вопросу передачи оружия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Россия активно реагирует в дипломатическом поле на ситуацию с передачей Эквадором оружия советского и российского стандартов в пользу Украины, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, действия Эквадора могут привести к отрицательным последствиям для двустороннего взаимодействия с Россией.

Действия в дипломатической плоскости уже идут. Не знаю, стоит ли их называть демаршами, но, безусловно, вся информация доведена до эквадорской стороны со ссылками на соответствующие пункты договоренностей и соглашений. Наше посольство в Эквадоре активно на этом направлении работает. Поэтому мы находимся в контакте, и эквадорская сторона прекрасно понимает, о чем идет речь. То есть здесь двусмысленности в нашей позиции нет, — сказала Захарова.

Она напомнила, что соответствующие разъяснения и заявления по ситуации с передачей вооружений были опубликованы как по линии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, так и по линии МИД России. Захарова процитировала текст статьи 4 Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством республики Эквадор о военно-техническом сотрудничестве, согласно которому «передача продукции военного назначения, полученной в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, третьей стороне недопустима без предварительного письменного согласия Российской Федерации».

Аналогичные требования содержатся и в соответствующих поставочных контрактах. Поэтому в случае передачи военного имущества российского производства третьей стороне Эквадор нарушит свои международные обязательства, а это может привести к отрицательным последствиям для нашего дальнейшего двустороннего взаимодействия. Какие конкретно будут предприниматься меры — ну, опять же, все-таки это в большей степени епархия наших ведомств, которые занимаются военно-техническим сотрудничеством, — подчеркнула Захарова.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что у России есть косвенные механизмы влияния на Эквадор через экспортно-импортную политику и что экономический ответ в виде ограничения экспорта в РФ эквадорских бананов будет болезненной мерой для латиноамериканской республики.