Захарова метко оценила «саммит мира» по Украине в Швейцарии Захарова: саммит по Украине в Швейцарии — очередное «надувалово»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Конференция по Украине в Швейцарии — очередное «надувалово» от Госдепартамента США, предположила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление главы украинского международного ведомства Дмитрия Кулебы, утверждавшего, что Россия боится успеха этого саммита.

Что касается упомянутого Кулебой «саммита мира» в Швейцарии, то это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США, — написала спикер российского министерства.

По мнению Захаровой, все понимают: тот, кто отправляет в зону конфликта оружие, не может быть пацифистом. Она подчеркнула, что настоящей «формулой мира» может стать прекращение поставок вооружения Украине. Захарова напомнила, что об этом на днях заявил даже глава евродипломатии Жозеп Боррель.

В ответ на слова о том, что Россия намеревается сорвать саммит, Захарова обвинила Дмитрия Кулебу во лжи. По ее утверждению, Москва всегда была открыта для мирных переговоров. Россия никогда от них не отказывалась с апреля 2022 года, когда обсуждение мирного урегулированию было заблокировано по требованию Великобритании, указала она.

В легитимности украинского лидера Владимира Зеленского сомневается даже президент США Джо Байден, заявил ранее первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. Он добавил, что многие мировые лидеры отказываются посещать саммит, организованный в Швейцарии, а глава Белого дома «вместо этого сомнительного мероприятия предпочел посетить Голливуд».