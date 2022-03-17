Захарова: комментировать возможное исключение РФ из G20 нецелесообразно

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что комментировать гипотетические заявления о потенциальном исключении России из «Большой двадцатки» (G20) нецелесообразно и бессмысленно. Об этом она заявила в эфире программы «Соловьёв Live».

Я даже не хочу все эти гипотетические заявления комментировать. Потому что это бессмысленно и нецелесообразно — их потуги. Была бы их воля, на Земле остались бы только они, — сказала дипломат.

Накануне в ходе брифинга в Нью-Йорке глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что рассматривается возможность замены России в Группе двадцати (G20). При этом он отметил, что ещё слишком рано для принятия окончательной позиции по этому вопросу.

О том, что участникам G20 стоит обсудить вопрос членства России в G20, заявил 3 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала комитет министров СЕ потребовать выхода России из организации. За проголосовали 216 депутатов, трое воздержались, против — никто. Несмотря на выход России из СЕ, страна по-прежнему остаётся участником основных универсальных международных договоров по правам человека, заключённых в рамках ООН.