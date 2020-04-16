Захарова: коллеги за месяц круглосуточных бдений засыпают стоя

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Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой раскритиковал введённый в Москве пропускной режим и скопление людей на входе в метрополитен. Он сообщил, что «стало только хуже».

Массовая проверка людей в метро? Люди оформили пропуска, на работу всем надо ехать. Но всё равно всех проверяют. Получается, стало только хуже. Нужен какой-то другой вариант. Возможно, устраивать выборочные проверки....