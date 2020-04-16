Захарова: коллеги за месяц круглосуточных бдений засыпают стоя

Официальный представитель МИД Мария Захарова призналась, что, решая вопросы по перевозке россиян из-за рубежа на родину, министерство работает в круглосуточном режиме, «на пределе возможностей».
Коллеги за месяц круглосуточных бдений засыпают стоя. Посольства работают на пределе возможностей. А некоторые уже за пределами. Честно скажу, сегодня вечером час спала на диване в кабинете. Под пледом и пальто. Стресс такой, что за ночь просыпаешься по несколько раз. Мысль одна: какой день сегодня? Всё превратилась в одни длинные сутки. Видимо, ещё усталость умножается на отсутствие кислорода и странную погоду, — сообщила Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.
Ранее NEWS.ru писал, что Мария Захарова раскритиковала действия американских властей в отношении российских школьников, застрявших в США. По её словам, Госдеп потребовал от России забрать детей на родину, но не предоставил никакой информации о них: ни одной фамилии, номера телефона и даже города, в котором находятся школьники.