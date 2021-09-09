Загрязнение Енисея нефтепродуктами выявили под Красноярском

В районе деревни Худоногово под Красноярском было выявлено загрязнение Енисея нефтепродуктами. Местные жители заметили на поверхности воды масляное пятно. Работы по его ликвидации ещё ведутся, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Обнаружено масляное пятно площадью 25 кв. м. Группой краевого государственного казённого учреждения «Спасатель» проведена обработка места скопления нефтепродуктов сорбентом, — рассказали специалисты.

Чтобы хотя бы частично ликвидировать загрязнение, обработка была проведена на площади в 300 кв. м. Сотрудникам МЧС пришлось израсходовать 15 кг сорбента. При этом работы по ликвидации загрязнения ещё не закончены — специалистам пока не удалось установить источник. Не исключено, что проводимые меры не приведут к полному уничтожению загрязнения.

Ранее специалисты из США начали работы по ликвидации последствий разлива нефти у берегов штата Луизиана. Масляное пятно площадью примерно 16 квадратных километров было обнаружено со спутников в Мексиканском заливе.