Загадочная смерть опытнейшего пилота ВСУ: почему хоронили в закрытом гробу

Фото: МО Украины

Воздушное командование (ВК) «Запад» ВСУ сообщило о смерти украинского генерала Станислава Павловича. Что известно о «внезапной гибели» одного из самых опытных пилотов ВВС Украины?

Что говорят о смерти Павловича на Украине

Во Львове 13 января похоронили генерал-лейтенанта ВВС Украины Станислава Павловича, летчика-снайпера и бывшего командующего ВК «Запад». Известно, что он вышел на пенсию 10 лет назад, но до последнего обучал украинских пилотов.

«Воздушные силы ВСУ потеряли одного из самых опытных летчиков, освоивших три типа фронтовых бомбардировщиков Су-24 и до последнего тренировавшего украинских пилотов», — пишет портал «Военное обозрение».

Согласно официальным данным Воздушного командования «Запад» ВСУ и украинских активистов, Павлович скончался в результате сердечного приступа. Несмотря на это, данная версия смерти летчика подверглась сомнению как в России, так и на Украине, отмечает «Военное обозрение».

Фото: МО Украины

Как на самом деле умер самый опытный пилот ВСУ Павлович

Ряд украинских ресурсов сообщает, что «внезапная гибель» Павловича может быть связана с ракетными ударами ВС РФ по одному из военных аэродромов украинской армии. Уточняется, что одновременно с генералом во Львове состоялись похороны еще двух офицеров, которые, возможно, имеют отношение к украинской авиации, уточняет «Военное обозрение». Кроме того, сомнения в официальной версии гибели Павловича связаны с тем, что его хоронили в закрытом гробу.

Как пишет военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале, Павлович мог быть уничтожен 10 января в ходе удара гиперзвукового комплекса «Кинжал». По его словам, Павлович — один из самых высокопоставленных офицеров ВСУ, ликвидированных в ходе специальной военной операции.

«Примечательно, что 10 января наносился удар по ключевым военно-промышленным объектам противника с применением „Кинжалов“. Видимо, на одном из объектов его (Павловича. — NEWS.ru) и застали. По всей видимости, это один из самых высокопоставленных офицеров ВСУ, уничтоженных в ходе СВО», — пишет Рожин.

Эту версию озвучивает и Telegram-канал «Украина.ру». Согласно данным источника, вместе с Павловичем могли быть уничтожены другие высокопоставленные офицеры ВСУ и западные советники.

«Предполагают, что он мог погибнуть вместе с другими высокопоставленными украинскими военными и западными советниками в результате удара российского „Кинжала“ по одному из украинских штабных объектов», — сообщает Telegram-канал.

Фото: МО Украины

«Военное обозрение» добавляет, что существует версия, согласно которой Павлович погиб в результате несчастного случая — разбился на Су-24 во время обучения очередного молодого пилота ВСУ.

«В общем, мнения расходятся, доказательств того или иного варианта у нас нет. Можем только констатировать, что бывший командующий Воздушным командованием „3апад“ Украины, после выхода на пенсию готовивший пилотов бомбардировочной авиации для ВСУ, больше этого делать не будет», — отмечается в публикации «Военного обозрения».

Минобороны России эти данные не комментировало.

Каких высокопоставленных офицеров ВСУ ликвидировали ВС РФ

В августе военкор Евгений Поддубный сообщил в своем Telegram-канале, что бойцы ВС РФ ликвидировали в зоне СВО двух высокопоставленных офицеров ВСУ. По его словам, речь идет о командире разведотряда нацбатальона «Киевская Русь» Петре Корсаке и майоре из президентской бригады сухопутных войск ВСУ Юрии Цыбе.

Ранее Поддубный сообщал об уничтожении офицера 126-й бригады ВСУ Эдуарда Ращука — уроженца Одесской области и идейного неонациста, служившего в составе подразделения «Химера». Кроме того, согласно информации Поддубного, в том же месяце ВС РФ ликвидировали двух высокопоставленных офицеров ВСУ — майора Алексея Шелудько и офицера 38-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Яриша.

Минобороны России эти данные не комментировало.

30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду, в результате которого погибли более 20 человек, в том числе и дети. В ответ на этот теракт ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты ВСУ в Харькове, сообщало Минобороны.

«Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу „Харьков Палас“ уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде», — отмечалось в сообщении ведомства.

Тогда же МО РФ заявило, что ракетным ударом по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области и пункту временной дислокации формирования «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) были ликвидированы представители руководящего состава СБУ.

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